San Camillo, un ospedale vuoto 

«Vengo in questo ospedale da 24 anni, 3 volte alla settimana per fare la dialisi - dice con un filo di voce Paola Carta, di Belvì -. Ho paura perché il servizio è stato garantito fino al 31 dicembre. Si vocifera di un trasferimento a Nuoro, vogliono trasformare Sorgono in un Cal (Centro assistenza limitata). L’ospedale San Camillo peggiora giorno dopo giorno. Durante la dialisi manca pure l’anestesista. E se mi dovessi sentire male»?

Una struttura ospedaliera depotenziata, «dove non si può neppure nascere e il Pronto soccorso è solo un punto di primo intervento per i codici bianchi e gialli», tuona Pina Cui, del comitato Allerta in Barbagia. Intanto, il neo assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ha promesso un’imminente visita nel territorio.

Scatola vuota

È il coro che ricorre, non solo nei corridoi di un ospedale di montagna, in quegli spazi che dovrebbero dare risposte a una dozzina di Comuni del centro Sardegna. «Sono ormai tanti anni che il San Camillo non dà risposte - prosegue Pina Cui -. Qui non vengono garantiti i “livelli essenziali di assistenza”. Eppure siamo in una “zona montana svantaggiata, dunque con molti servizi da garantire 24 ore su 24, come l’anestesista, la Radiologia e il Pronto soccorso. Invece, siamo a malapena un “punto di primo intervento”.L’ambulanza medicalizzata troppo spesso è sprovvista di medico a bordo. Gli elicotteri, poi, di notte non volano. Qui manca praticamente tutto ma le soluzioni non si vedono».

Il sindaco di Sorgono, Franco Zedde, avvalora questa tesi e rincara la dose: «La porta del Pronto soccorso è chiusa, tanto per cominciare, e non capisco le ragioni - esordisce il primo cittadino -. Mi domando, cosa potrebbe succedere se si dovesse presentare una persona con un infarto in atto? Pretendiamo almeno una struttura di Pronto soccorso che sia adeguata e in grado di intervenire anche sui codici rossi».