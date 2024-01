San Camillo, Giovanna Gregu alla direzione 

Dopo circa dieci anni, all’ospedale San Camillo arriva un dirigente sanitario di presidio. Ieri pomeriggio i vertici dell’Asl 3 col dg Paolo Cannas e il direttore sanitario Serafino Ponti hanno accolto a Sorgono Giovanna Gregu che dal primo febbraio sarà qui. Originaria di Mamoiada, arriva dalla direzione dei presidi del Sirai di Carbonia e del Cto di Iglesias. Ieri la prima visita al San Camillo dove sono in corso lavori di ammodernamento dei vari reparti fra cui la nuova week surgery. Nell’occasione, anche l’incontro col comitato Sos Barbagia sulle vertenze aperte, come la carenza di pediatri. «Non ero mai stata al San Camillo - dice Gregu - ho trovato una comunità motivata anche nelle rivendicazioni e una calorosa accoglienza. Ora arriva il momento dello studio per capire insieme a tutte le parti interessate e in totale sinergia quali siano i focus più importanti. Farò del mio meglio per la sanità locale».

Soddisfatto Cannas: «Abbiamo a cuore le sorti del San Camillo dove arriva una professionista altamente qualificata, potrà solo che far bene per un territorio ampio. Da parte nostra ci sarà il massimo supporto in perfetta sinergia con le istituzioni territoriali e la popolazione». Dice il comitato Sos Barbagia Mandrolisai: «Avevamo richiesto già nella predisposizione dell’atto aziendale che Sorgono avesse un dirigente di presidio. Non possiamo che accogliere con soddisfazione che l’Asl 3 sia passata dalle parole ai fatti. Continueremo la battaglia per il diritto alla salute, con dialogo e rispetto civico».

