San Biagio, uno spiazzo da sistemare 

Tre aiuole in pietra vuote, senza nemmeno un filo d'erba al loro interno e, come se non bastasse, alcune sono perfino scardinate dalla loro postazione originale. È così che si presenta attualmente il piccolo spiazzo dirimpetto alla chiesetta seicentesca di San Biagio Vescovo, situata nell'omonima via, a Quartucciu. Un'immagine non proprio simbolo di decoro. Gli abitanti della zona da tempo sollecitano l'amministrazione comunale a rimetterle a posto, e a riempirle. «Chiunque capiti qui a Quartucciu dall’hinterland o da altrove e visita la chiesetta, non può non notare questo spiazzo abbandonato», dichiara Sonia Monni, una residente della via, «è un vero peccato che sia in queste condizioni, anche perché, in generale, la nostra cittadina è ben curata a livello di verde. Può sembrare uno spazio insignificante, poiché è piccolo, ma se si considera il fatto che si trova di fronte a una chiesetta antica, così insignificante non lo è proprio».

