San Biagio, ritorno agli antichi splendori 

Le note della banda musicale e i canti dei fedeli si mischiano allo scalpiccio dei cavalli sull’acciottolato del sagrato di San Biagio. Bandierine variopinte e petali di rose colorano strade e viottoli del centro storico di Sicci, il paese che nel 1905, con San Pantaleo, ha dato origine all’attuale Dolianova. È la domenica de “Sa festa manna de Santu Brai”, un ritorno ai fasti del passato quando la ricorrenza richiamava centinaia di fedeli da tutto il circondario per rendere omaggio al martire armeno.

Partecipazione

«La festa di quest’anno – commenta il giovane presidente della “Societas Sicci Sancti Blasi” Luca Dessì – è un ritorno alle origini. Per questo con noi ci sono i rappresentanti dei comitati delle altre feste e dei centri vicini. Siamo orgogliosi della grande partecipazione popolare». Che quella di ieri fosse una giornata particolare lo si è capito subito, quando a San Biagio è arrivato da Villa San Pietro il cocchio per il trasporto del santo. A trainarlo, un giogo di buoi dal nome evocativo: Mira ch’est ora – spassiadì (È arrivato il momento – divertiti). Forse anche per questo a seguire il cocchio nelle strette vie del centro storico c’erano tantissimi fedeli. A guidarli il parroco don Sandro Zucca coadiuvato da don Michele Piras arrivato per l’occasione da Suelli.

Raccolta fondi

«Questo è l’ultimo anno che prendiamo il cocchio in prestito da un altro paese – afferma sicuro Efisio Scioni – San Biagio il prossimo anno avrà il suo». Scioni, insieme ad altri volontari è impegnato nelle operazioni di restauro di un vecchio carro agricolo dell’800 recuperato a Domus de Maria identico a quello utilizzato per il trasporto di Sant’Efisio a Nora il primo maggio. La raccolta di fondi va avanti, serve uno sforzo per racimolare la cifra necessaria.

Occhi lucidi

Intanto però San Biagio va festeggiato: ieri ad accompagnarlo in processione, tra le strette vie inondate dai profumi di arbusti ed erbe selvatiche, c’erano i due gruppi folk del paese (“Is Axrolas” e Città di Dolianova) e quelli di Settimo, Maracalagonis e Samassi e persone di tutte le età: bambini di pochi mesi e coppie di anziani con gli occhi lucidi, come Teresa Rubiu e Salvatore Pilleri: «Quando vediamo San Biagio ci viene sempre da piangere, è inevitabile».

Tra la folla anche tanti emigrati tornati in paese per l’occasione. «Quando ero bambina la festa era molto sentita – dice Raffaelina Putzu, da diversi decenni a Marsiglia – quest’anno ho ritrovato le antiche tradizioni. Fa piacere vedere una comunità ancora unita e tanti volontari impegnati nell’organizzazione».

Oggi ultimo giorno di festa con la processione di San Sebastiano e San Biagio e il teatro in limba della Compagnia Doliense. Ma già si pensa al 2024.

