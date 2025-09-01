VaiOnline
Dolianova.
02 settembre 2025 alle 00:29

San Biagio, piace la processione notturna 

Fede, tradizione, spettacolo e, soprattutto, una grande partecipazione popolare. Dolianova manda in archivio una delle più belle edizioni de “Sa Festa manna de Santu Brai”, con la quale, a fine agosto, la comunità celebra San Biagio, compatrono del paese insieme a San Pantaleo.

«Siamo molto contenti», dice Luca Dessì, presidente del Comitato organizzatore: «Quest’anno abbiamo riportato la gente in piazza dimostrando che la nostra comunità è viva e forte. Un evento organizzato in stretta collaborazione con la Pro Loco, Dolia.com e l’associazione Is Axrolas. La partecipazione corale ha dimostrato quanto siamo uniti nel celebrare il nostro patrono».

Tre i giorni di festa dedicati al santo martire con tanti appuntamenti: teatro in limba, animazioni per bambini, balli e musica della tradizione. In migliaia, in piazza Brigata Sassari, hanno assistito alla serata dedicata alla musica degli anni ‘90.

Tra le novità di quest’anno la processione della domenica che, per la prima volta, si è svolta in notturna con la presenza di 65 cavalieri, gruppi folk, suonatori di launeddas e le note della banda del Circolo musicale parteollese. «Un’esperienza suggestiva che ha illuminato il cuore di tutti noi. Un ringraziamento speciale va ai vicinati che hanno accolto il santo con calore e devozione». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

