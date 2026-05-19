San Bernardino, mezzo secolo di feste e fede 

Oggi è la giornata clou dei festeggiamenti di san Bernardino, ricorrenza che a Mogoro affonda le radici in 500 anni di devozione popolare. Un legame, documentato negli archivi della Diocesi di Ales, che continua a unire la comunità attorno alla figura del santo. Il programma religioso di oggi è il cuore della festa. Le celebrazioni prevedono alle 10.15 la processione accompagnata dai carabinieri a cavallo, dalle Confraternite, dai cavalieri, dalla banda musicale di Mogoro, da diversi gruppi folk, dalla scuola civica di musica e dall’accademia di musica sarda. Alle 11 la messa presieduta da monsignor Roberto Ghiani. I riti proseguiranno domani con la messa delle 8, la processione delle 10 e la messa delle 11 presieduta da don Francesco Emilio Farris. Domenica, Ottava di San Bernardino e solennità di Pentecoste, alle 10.15 la processione con la confraternita di Siddi, alle 11 la messa.

Nutrito anche il programma degli eventi civili promossi dal comitato leva 1975 presieduto da Antonello Floris. Oggi alle 18.30 “Anima e cuore” di Is Mascareddas e alle 22 il concerto “Roy Paci & Aretuska – Fiesta global tour 2026”. Domani alle 20 “Fantasias de Ballos”; venerdì alle 22.30 “90/2000”. Infine sabato alle 20 concerto “Mogoresus – Boxis e sonus de bidda”. Durante le serate previsti dj set. ( s. c. )

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