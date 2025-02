San Benedetto, via alla rivoluzione 

La rivoluzione, adesso, ha date e tempi certi: il primo marzo sarà l’ultimo giorno di lavoro per i concessionari del mercato di San Benedetto. Poi il Comune comincerà le operazioni di trasferimento delle attrezzature nelle nuova struttura provvisoria di piazza Nazzari che ospiterà il mercato per circa due anni (condizionale d’obbligo), il tempo necessario per consentire i lavori di riqualificazione (costo oltre 40 milioni) della struttura storica costruita nel 1957. «Il 1 marzo cade di sabato, uno dei giorni di maggior affluenza al mercato, e San Benedetto sarà aperto al pubblico: completiamo il ciclo di apertura settimanale per poi riprendere con l’avvio delle attività nella struttura provvisoria di piazza Nazzari il 18 marzo», afferma Massimo Zedda. «Tra queste due giornate completeremo il trasferimento delle ultime attrezzature necessarie e i sopralluoghi con gli operatori, in modo che la sede temporanea del mercato possa ospitare al meglio tutti, operatori e clienti», dice ancora il sindaco.

Novità

In ritardo di un anno rispetto alla tabella di marcia fissata inizialmente, e mentre San Benedetto si prepara a cambiare pelle (i lavori partiranno immediatamente, il Comune ha fretta di concluderli per evitare di perdere i fondi), Piazza Nazzari è pronta ad accogliere concessionari, cagliaritani e turisti e scrivere questa nuova pagina, in qualche misura storica, del mercato più importante di Cagliari. «Intanto un grazie agli operatori, gli stessi che dal 18 marzo lavoreranno in piazza Nazzari. Anche con i loro suggerimenti la struttura provvisoria potrà accogliere al meglio tutti», dice il sindaco. «Con la commissione in questi mesi abbiamo fatto sopralluoghi e incontrato più volte gli operatori per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti», dice il presidente della commissione Attività produttive Alessandro Cao. «Ora procediamo al trasloco, il mercato è una priorità per tutti», aggiunge. «Dall’estate scorsa abbiamo dialogato con gli operatori e ogni passaggio», compreso quest’ultimo del trasloco, «è sempre stato concordato con loro», spiega l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Naturalmente, in piazza Nazzari ci sarà una prima fase di adattamento, di cui siamo consapevoli tutti, che potrebbe richiedere ancora qualche intervento. Vedremo», aggiunge.

Viabilità, Ctm e parcheggi

Capitolo decisivo è quello della viabilità e dei parcheggi, già raddoppiati con il tracciamento alla fine della scorsa estate degli stalli a spina di pesce in via Sant’Alenixedda e in piazza Giovanni. «Stiamo aprendo i nuovi parcheggi», dice ancora Zedda, «inoltre lavoriamo con il Ctm per la modifica di alcune linee dei bus e mettiamo a disposizione navette dal parcheggio di via Manzoni, in modo da permettere di raggiungere facilmente piazza Nazzari».

Gli umori tra i box

Soddisfatti, seppure con qualche distinguo, gli operatori di San Benedetto. «Finalmente abbiamo una data, abbiamo la certezza che partiranno i lavori e abbiamo un mercato provvisorio pronto. ci trasferiamo con fiducia, sapendo che i clienti e il Comune sono dalla nostra parte», dice Francesco Scaramuccia, box di carne. Il concetto lo ribadisce Massimo Ruggiu, box del pesce: «Siamo abbastanza soddisfatti, soprattutto perché il preavviso concordato con l’amministrazione in vista del trasferimento rispetta i patti che erano stati presi. Adesso comincerà una nuova fase, siamo fiduciosi». Di avviso diverso Maurizio Loi, box di carne: «Per me è una tragedia», dice. «Mai avrei chiuso il mercato di San Benedetto, la ristrutturazione si sarebbe potuta fare per blocchi. Ora andremo in piazza Nazzari, sarà ul salto nel buio».

