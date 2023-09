San Benedetto, tensione tra i box 

Concessioni non rinnovabili, durata dei lavori, perdita dei clienti e timore che venga snaturata l’anima popolare e genuina. Le paure tra i box del mercato di San Benedetto, che dal prossimo anno sarà oggetto di un’opera di restyling, sono tante, le incertezze pure. Un mini sondaggio sul trasferimento, entro il 20 gennaio 2024, nella struttura provvisoria di piazza Nazzari – che dista appena 650 metri - sembra non piacere a molti commercianti e, soprattutto, ai clienti anziani.

Troppa confusione

Antonio Festino, box 210, è un barricadero della prima ora. «Il trasferimento in piazza Nazzari sarà un disastro», afferma da dietro il bancone della rivendita di polli. «Ci sarà troppa confusione, anche perché i box sono più piccoli». I dubbi non sono solo logistici. «Tre anni per i lavori di ristrutturazione sono davvero troppi, anche perché non abbiamo garanzie di ritornare qui». Le rassicurazioni del sindaco non sono state sufficienti. «Non abbiamo ancora visto qualcosa di scritto, per ora solo chiacchiere».

Niente parcheggi

Giovanni Bove vende frutta e verdura nel box 130. «Non siamo contenti dello spostamento e non lo sono neanche i clienti. Siamo consapevoli che ormai il dado è tratto e il trasferimento in piazza Nazzari è obbligatorio ma abbiamo paura di fare un salto nel buio. Chi è abituato a comprare a San Benedetto ci seguirà?», si chiede Bove.

C’è poi il problema dei parcheggi. «L’amministrazione comunale dice il contrario ma a oggi non ci sono. Sarebbe stato sufficiente ristrutturare il mercato civico di San Benedetto, esistono problemi più importanti da risolvere in città».

Scadenze incerte

Graziella Boi gestisce la rivendita di pane al box 67. «Gli spazi che ci hanno illustrato nel progetto sono troppo piccoli, sembrano dei loculi». Il futuro non la rassicura. «Sulla durata dei lavori pubblici ultimamente abbiamo avuto cattive notizie. Ho molti dubbi sul fatto che durino tre anni, ci saranno certamente intoppi, come è successo in altre opere comunali in corso». Il problema principale è la burocrazia. «Le nostre concessioni, grazie alla “direttiva Bolkestein”, scadono a fine anno. Abbiamo avuto una proroga sino alla conclusione dei lavori, ma non abbiamo alcuna garanzia sulla futura gara europea per quello che diventerà un centro commerciale».

Nel tempio della cultura

Adelina Cherchi, è da sempre una cliente di San Benedetto. «Secondo me è una spesa inutile, avrebbero fatto meglio a ristrutturarlo a pezzi. Inoltre – aggiunge – trasferire i box in piazza Nazzari non mi sembra una buona idea: troppa confusione a fianco al Conservatorio, tempio della cultura».

Lavori necessari

Massimo Ruggiu, a capo del comitato del mercato, è entusiasta della ristrutturazione. «Siamo disponibili al trasferimento, ben vengano i lavori, San Benedetto ne ha bisogno. Chiediamo solo di poter lavorare in condizioni soddisfacenti e dignitose sia per noi che per i clienti e che venga rispettata con attenzione la tabella di marcia sui lavori che è stata presentata».

Ruggiu e il comitato non sono pienamente soddisfatti. «Abbiamo chiesto il banco frigo anche per noi che che vendiamo pesce. A oggi il Comune non sembra disponibile a concederceli. Ma le trattative sono aperte, siamo fiduciosi». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA