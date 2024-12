San Benedetto, svelato il nuovo mercato 

Nuova casa, stessa storia, stessa identità. Quella di un mercato che da sessant’anni anima un pezzo (quello commerciale) determinate della città. C’è il progetto definitivo, c’è l’impresa pronta a cominciare i lavori (a gennaio dopo le feste). Ora ci sono (pubblici) anche i render che mostrano il futuro del mercato di San Benedetto. Dentro, la struttura (che prevede sei ingressi tra le vie Bacaredda, Pacinotti, Cocco Ortu e Tiziano) ospiterà su due livelli (piano terra e primo piano) duecento nuovissimi box, più spaziosi, più moderni, più funzionali. Sopra, la terrazza sarà parzialmente coperta con pannelli fotovoltaici (che serviranno anche ad alimentare la struttura) e ospiterà spazi (piccoli box, questa è l’idea) dove i concessionari, magari il pomeriggio e la sera (anche questa è una ipotesi) potranno cucinare i propri prodotti e servirli come aperitivo e degustazione a cagliaritani e turisti. Niente ristoranti, quindi. Il piano sotterraneo ospiterà, invece, le celle frigorifero (quelle nuove appena acquistate dal Comune per il mercato provvisorio di piazza Nazzari), i montacarichi, oltre a una grande area per la logistica. Fuori, invece, attorno al mercato, l’anello dove oggi ci sono pedoni, auto e bancarelle per gli ambulanti, diventerà una zona completamente pedonale.

I parcheggi

In questo scenario, spariscono i parcheggi: circa 6mila metri quadrati di stalli, ma questo era già stato deciso e annunciato; nasceranno aree verdi tutto attorno. Come noto, una parte dei posti auto persi saranno recuperati con quelli realizzati in via Sant’Alenixedda, dentro e attorno alla struttura provvisoria di piazza Nazzari. Sullo sfondo resta sempre aperto il discorso della riqualificazione dell’area privata dell’ex mobilificio Marino Cao, dove una delle contropartite per il Comune in cambio della possibilità che consentirebbe ai privati di realizzare strutture residenziali è proprio la realizzazione di diversi parcheggi.

Le novità

Il progetto (finanziato inizialmente con fondi Pnrr grazie alle scelte della Città metropolitana e dell’ex consigliere delegato alla pianificazione, Umberto Ticca) lo ha illustrato ai rappresentanti del comitato dei concessionari Massimo Zedda insieme all’assessore allo Sviluppo economico Carlo Serra. «Si è puntato molto sull’accessibilità e sulla funzionalità, risolvendo i problemi storici dell’attuale mercato», scrive il sindaco in un post sui social. Una delle novità sarà il “nuovo” ingresso al mercato da via Pacinotti, che era stato eliminato quando si era deciso di utilizzarlo per far posto a un ristorante.

Migliorata l’accessibilità, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e la presenza all’interno di diversi ascensori per i clienti. «Nel progetto esecutivo si è tenuto conto di diversi suggerimenti degli operatori che più di chiunque altro conoscono i bisogni di una struttura complessa e identitaria che andrà sempre più valorizzata, senza snaturare la sua storicità», scrive Zedda. Il concetto lo ribadisce l’assessore Carlo Serra: «Abbiamo da tempo avviato un dialogo costruttivo con il comitato e l’incontro di lunedì ha confermato che con la collaborazione sinergica di tutti gli attori possiamo ottenere risultati significativi per la città».

Gli operatori

Gli operatori di San Benedetto accolgono con entusiasmo il progetto. «Apprezziamo le soluzioni pensate», dice Piero Ruggiu, titolare di un banco del pesce. «L’accessibilità, con l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche è una delle cose che ci piace di più. Attendiamo con fiducia la fine dei lavori», aggiunge. Ma nel rettangolo tra le vie Bacaredda, Pacinotti, Cocco Ortu e Tiziano, tra i titolari delle attività commerciali che si affacciano su San Benedetto si respira tutto un’altra aria: «Un salto nel buio», dicono. «Sarà la nostra fine».

RIPRODUZIONE RISERVATA