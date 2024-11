San Benedetto, più fondi per il mercato del futuro 

Mercato di San Benedetto, bastione di Saint Remy, Villa Muscas, ristrutturazione di alcune parrocchie e campi di calcio e di atletica.

C’è un po’ di tutto nella variazione di bilancio di fine anno approvata ieri dal Consiglio comunale. Una “manovrina” da circa 6,5 milioni che rimodula interventi previsti grazie alla verifica di entrate, avanti e spese.

Gli interventi

L’avanzo libero sarà così utilizzato: 1,8 milioni (a cui se ne aggiungono 1,2 della Regione) per la riqualificazione del mercato di San Benedetto e delle aree adiacenti esterne, 700mila per la riqualificazione del cimitero di Pirri, 1,2 milioni per la riqualificazione di viale Sant’Avendrace, 666mila euro per la riqualificazione di via Po, compresa la rotatoria, 600mila euro per la riconfigurazione del tracciato di via Campo Scipione.

Altri fondi

Sono stati iscritti nell’esercizio finanziario 2024 anche una serie di stanziamenti regionali che consentiranno di realizzare una serie di opere: due milioni sono destinati a lavori di restauro degli infissi del bastione Saint Remy (lato passeggiata coperta) e sostituzione parapetti in plexiglas; 761mila euro sono destinati a finanziare la ristrutturazione del complesso sportivo di via degli Stendardi, a Pirri; 400mila euro sono a disposizione per lavori di manutenzione del campo di calcio “Gigi Riva” di Sant'Elia;, 400mila per manutenzione e adeguamento del teatro di piazzetta Dettori; 300mila euro per la sistemazione dell’area esterna dell’ex asilo di via Schiavazzi; 300mila euro per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’oratorio della parrocchia di San Sebastiano; 245mila euro serviranno per completare i lavori di Villa Muscas, 200mila serviranno per riqualificare lo spazio esterno dell’ex asilo di via Premuda.

Altri fondi sono destinati alla ristrutturazione della parrocchia Beata Vergine della Salute del Poetto (150mila euro), altrettanti andranno a quella di San Giuseppe di Pirri, 100mila a quella della chiesa di Santa Lucia, 50mila saranno utilizzati per riparare il tetto della chiesa di Sant’Elia, altri 50mila pagheranno i lavori di riqualificazione del verde pubblico e l’adeguamento di un’area incolta da destinare alla figura di Aldo Moro.

La Giunta

Oltre 410mila euro sono stati stanziati, invece, per “Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto stadio comunale di atletica leggera Riccardo Santoru di via degli Sport”. Il provvedimento è contenuto in una delibera del 21 novembre scorso approvata ieri dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Massimo Zedda. Il progetto è finalizzato all’adeguamento funzionale del “pistino coperto” a servizio dell’impianto sportivo per garantirne la fruibilità in tutti i periodi dell’anno, ma in particolare d’inverno, per consentire lo svolgimento degli allenamenti ai diversi atleti, professionisti e non, che frequentano la struttura sportiva e, con l’omologazione sportiva da parte della Fidal, garantire anche lo svolgimento di competizioni indoor nazionali e internazionali.

