San Benedetto, oggi l’ultimo giorno 

Malinconia, tristezza, preoccupazione, speranza. Una tempesta di sentimenti per l’ultimo giorno di apertura di San Benedetto. Da oggi alle 15 il mercato comunale chiuderà per consentire i lavori di riqualificazione. Boxisti e clienti per due anni – così annunciano da Palazzo Bacaredda – dovranno fare riferimento alla struttura provvisoria di piazza Nazzari, che qualcuno ha già ribattezzato mercato lirico perché è stato realizzato nell’arena all’aperto del teatro lirico. Resistere sarà dura: 24 mesi (a essere ottimisti, vista la durata dei cantieri pubblico nel capoluogo), sono lunghi. Tra commercianti e clienti, ci sarà chi andrà in pensione, chi cambierà lavoro o rinuncerà a passare le mattine in quella tempesta di odori, rumori e colori che era il mercato di San Benedetto, spezzando così quella catena che si chiama memoria. Perché, nostalgici o no, il prossimo mercato non sarà come quello di oggi, così dal primo giugno 1957.

L’incertezza

Ieri, nei corridoi del mercato, si respirava il clima della calma prima della tempesta: banchi semivuoti e poca gente in vena di fare acquisti. Paolo Sirigu è uno dei veterani. «Ho 77 anni e lavoro qui da 58 anni, da quando sono rientrato dal servizio militare. Il futuro? Sono scettico, speriamo vada tutto bene. Per il momento sappiamo solo che oggi alle 15 dobbiamo chiudere ed entro le 21 smontare le nostre attrezzature. Poi non potremo più entrare al mercato». Maurizio Loi, box 9, è amareggiato. «Molti clienti, soprattutto i ristoratori, hanno fatto scorte importanti sapendo che la qualità che offriamo noi non si trova in altri posti». Il 18 marzo avrete a disposizione uno spazio in piazza Nazzari. «Chissà, non abbiamo certezze. Al comitato hanno comunicato che ci convocheranno al mercato ittico a turni per consegnarci chiavi, concessioni e la procedura per la Duaap. Dicono che ci daranno la possibilità di accedere in piazza Nazzari dopo il 13 o 14 marzo e comunque esclusivamente dopo aver terminato tutte le operazioni di trasloco da parte della ditta. Di sicuro, invece, ci sono le bollette e le spese varie che dovremo affrontare in questo periodo di inattività». Anche Alessio Usai, box 32, ha solo una certezza. «Da lunedì sarò disoccupato. Da oggi alle 21 dovremo aver svuotato frigo e banconi, poi staccheranno l’energia elettrica e non non potremo più entrare».

La speranza

Enrico Gatti, box 40, è fiducioso. «Le cose nuove fanno sempre paura. L’inizio, come tutte le cose, sarà un po’ complicato, ma poi si aggiusterà tutto». La tabella di marcia preparata dal Comune prevede per domani un radicale intervento di disinfestazione radicale che durerà due giorni. Da martedì partiranno i traslochi e i lavori di riqualificazione.

Tra i clienti

Monica Mereu è una cliente abituale del mercato. «Per fortuna la mia fornitrice preferita di frutta e verdura ha anche un box al mercato di via Quirra, così potrò fare gli ordini anche al telefono». Annalisa Scano riempirà il freezer. «Ho fatto il pieno di cosce e petto di pollo, ma sarà un problema per l’altra carne e frutta e verdura».

In edicola

La rivoluzione interesserà anche una delle due edicole del mercato. «Sino a quando non partirà il cantiere rimarrò qui in via Tiziano», dice Maurizio Cattina. «Poi traslocherò in piazza San Rocco, di fronte alla fermata del pullman». Per l’altra rivendita di giornali, in via Cocco Ortu, nessuno spostamento. «Mi hanno assicurato che rimarrò qui», afferma Cristian De Amicis.

L’ultimo saluto

Oggi, alle 12,30, nel reparto ittico, i boxisti organizzano un rinfresco aperto a tutti per salutare il vecchio mercato.

