San Benedetto, oggi incontro sul futuro 

Ci saranno proprio tutti: ci sarà il sindaco Paolo Truzzu, ci saranno l’assessore e il presidente della commissione Attività produttive, Alessandro Sorgia e Pierluigi Mannino, quindi il dirigente del servizio Alessandro Cossa, e quello delle Infrastrutture Daniele Olla. E ancora: i rappresentanti dei concessionari Diego Strazzera (che fa capo alla Confesercenti) e Massimo Ruggiu (del comitato degli operatori). L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 15.30 in sala Retablo, a Palazzo Bacaredda. All’ordine del giorno: il trasferimento degli operatori dal mercato di San Benedetto a quello provvisorio di piazza Nazzari.

Non è il primo incontro che l’amministrazione convoca per illustrare tempi e modalità che porteranno (a febbraio 2024) i 188 concessionari a traslocare temporaneamente in piazza Nazzari, in vista dei lavori di riqualificazione a San Benedetto. Anzi. Quello di oggi è l’ennesimo tavolo (uno al mese dall’estate) ma stavolta c’è da rassicurare gli operatori dopo la pec ricevuta prima di Natale con cui l’amministrazione annunciava l’istanza di trasferimento «al buio» in piazza Nazzari. Entro oggi, infatti, i concessionari devono consegnare al Comune il modulo con cui accettano «le indicazioni impartite dalla direzione mercati». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA