San Benedetto, nuove piste ciclabili verso i parchi  

Una pista ciclabile di collegamento tra il mercato di San Benedetto, diverse zone verdi della città, fino al parco di Terramaini, e aree sportive. Per realizzarle la giunta comunque ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che costerà 4 milioni e 400mila euro grazie al Pnrr.

La finalità è quella di realizzare «una rete di accessibilità e fruizione sostenibile che consenta di accedere in sicurezza ai luoghi di più alta qualità ambientale e paesaggistica della città», evidenziano i progettisti. Dunque via libera a un percorso ciclabile, da realizzarsi su strade esistenti e in alcuni tratti già presente con piste oggetto di manutenzione, che metta in collegamento diversi punti strategici di Cagliari: l’area del mercato civico di San Benedetto (interessato da un intervento di riqualificazione e destinato a diventare un nuovo polo urbano pedonale); il parco della Musica e piazza Giovanni con le scuole, il Teatro Lirico e l’arena; il parco di Monte Claro con la Cittadella della Salute, la biblioteca, il liceo scientifico Pacinotti, i diversi campi sportivi; il parco Giovanni Paolo II con nelle vicinanze il parco Siro Vannelli; le aree lungo via Castiglione, via Flavio Gioia e via Vesalio; il parco di Terramaini, polmone verde con accesso al canale di Terramaini-La Palma oggetto di progetto per la navigabilità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA