San Benedetto, mistero sul progetto 

Nuova casa, stessa storia, stessa identità. Quella di un mercato, San Benedetto, che da sessant’anni anima un pezzo determinante della città. C’è l’impresa, ci sono i soldi, ci sono i render, non ci sono neanche più i concessionari, da quasi un mese trasferiti nella struttura provvisoria di piazza Nazzari che li accoglierà per (almeno) due anni.

Ma i lavori a San Benedetto sono un mistero. All’esterno non ci sono tracce di cantiere, segno che i lavori non sono ancora cominciati. «Preoccupa il fatto che non ci sia ancora il progetto definitivo e che l’amministrazione stia ancora lavorando su alcune modifiche», afferma Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024, che ha fatto un accesso agli atti. «Preoccupano i tempi», aggiunge. «Il progetto c’è», rassicura l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Sono state apportate alcune modifiche rispetto a quello originario ed è stato illustrato da tempo in commissione e agli stessi operatori. A breve arriverà in Giunta per l’approvazione definitiva, attendiamo che si concluda l’iter e l’avvio dei lavori». A onor del vero, però, i lavori (quelli propedeutici) a San Benedetto sono cominciati immediatamente dopo l’uscita dei concessionari: l’impresa ha già effettuato i rilievi, e sono state sistemate le nuove cabine elettriche.

Le novità

La novità principale rispetto al progetto originario è la piazza attorno al mercato: l’anello dove c’erano pedoni, auto e bancarelle per gli ambulanti, non diventerà più una zona completamente pedonale, con aree verdi tutto attorno. Sarà comunque “scavato” rispetto all’asse stradale di via Cocco Ortu, Bacaredda, Tiziano e Pacinotti (come era previsto in origine), ma diventerà un’area mista, dove continueranno a transitare le auto e i pedoni, con un numero inferiore di parcheggi, destinati nei giorni di apertura del mercato a stalli rosa, disabili, etc, mentre nelle ore di chiusura del mercato a chiunque (verosimilmente dando priorità ai residenti), con gli spazi dedicati ai commercianti ambulanti e aree verdi. Una scelta dell’amministrazione dettata per far fronte all’emergenza parcheggi che il nuovo mercato, dopo la riqualificazione, vivrà. Nell’attesa di capire il futuro dell’area dell’ex mobilificio di Marino Cao, dove uno degli obiettivi è la realizzazione di posti auto in cambio della possibilità per i privati proprietari dell’area di sviluppare un progetto di edilizia, si prende il sicuro e disegna uno spazio misto che in futuro potrà diventare totalmente pedonalizzato o meno, a seconda delle esigenze della città.

All’interno, invece, a struttura (che prevede sei ingressi tra le vie Bacaredda, Pacinotti, Cocco Ortu e Tiziano) ospiterà su due livelli (piano terra e primo piano) duecento nuovissimi box, più spaziosi, più moderni, più funzionali. Qui, una delle modifiche ha previsto la sistemazione dei concessionari in modo da rispettare il più possibile quella vecchia Sopra, la terrazza sarà parzialmente coperta con pannelli fotovoltaici (che serviranno anche ad alimentare la struttura) e ospiterà spazi (piccoli box) dove i concessionari potranno cucinare (se si deciderà in tal senso) i propri prodotti e servirli. Le altre modifiche riguardano l’ampliamento dell’area di carico e scarico, l’impermeabilizzazione di tutti i solai, più altri dettagli tecnici.

L’allarme

Al netto delle rassicurazioni, restano le preoccupazioni. Spiega Giuseppe Farris che «di fronte al fatto che i lavori non sono cominciati, il trasferimento degli operatori in piazza Nazzari non era così urgente. E allora, si sarebbe potuto attendere e spostare il trasloco dopo Pasqua, che insieme a Natale, rappresenta il momento più importante per gli affari del mercato». Non solo. «L’impresa ora si trova queste modifiche, cambieranno i costi dell’opera? E sui tempi? il sindaco all’inaugurazione di piazza Nazzari aveva parlato di due anni circa per i lavori: ma da quando parte questo termine, dal trasloco e dall’inizio dei lavori?».

