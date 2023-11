San Benedetto, le angosce tra i box 

Quanto dureranno i lavori? Quando ritorneremo nei box? Come sarà la struttura provvisoria? Il vecchio mercato diventerà un nuovo ennesimo centro commerciale che cancellerà 70 anni di storia della città? Ecco le angosce e i dubbi di clienti e commercianti di San Benedetto. Il conto alla rovescia per trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari – previsto per metà gennaio – è iniziato e la maggior parte dei 188 titolari dei box non nasconde le perplessità. Non manca la nostalgia per chi, nel mercato più grande d’Europa, ha iniziato a lavorare quando aveva i calzoni corti e per i clienti più anziani, consci che lo spostamento di circa 500 metri è una distanza siderale. Non solo, e i parcheggi? I bus del Ctm, poi, passeranno in via Sant’Alenixedda?

Salto nel buio

Antonio Festino, box 210, è contrario al trasferimento e non lo nasconde. «Lo spostamento in piazza Nazzari sarà un disastro», afferma da dietro il bancone della rivendita di polli. «Tre anni per i lavori di ristrutturazione sono davvero troppi, anche perché non abbiamo garanzie di ritornare qui». Le rassicurazioni del sindaco non sono state sufficienti. «Non abbiamo ancora visto qualcosa di scritto, per ora solo chiacchiere. Leggendo il giornale abbiamo scoperto che non esiste ancora un progetto per la ristrutturazione di San Benedetto, non si capisce che intenzioni hanno. Non ci hanno dato chiarimenti per il rientro, non sappiamo se ci rinnovano le concessioni». Un salto nel buio? «Vogliamo la certezza di ritornare qui alla fine dei lavori. Sono sicuro che non sarà più un mercato civico cagliaritano. Sarà un un ipermercato con orari impossibili, aperto dalla mattina alla sera, con ristoranti, come se in città non bastassero già quelli che ci sono. Non esisterà più il rapporto tra noi e i clienti. Vogliono portare via il mercato al chiuso più bello d’Europa ai cagliaritani e ai turisti che arrivano da tutto il mondo per vederlo. La paura più grossa? «Che finiremo in mezzo alla strada».

Zero certezze

Maurizio Loi gestisce il box numero 9. «Sono contrario al trasferimento», dice consapevole che ormai il trasloco in piazza Nazzari difficilmente si potrà fermare. «Certo, San Benedetto aveva bisogno di lavori ma perché non farli a step, prima un piano poi l’altro?». Loi ha molte perplessità. «Chissà se la struttura prefabbricata di piazza Nazzari sarà confortevole. Se l’anno prossimo facesse un’estate calda come l’ultima dubito che l’aria condizionata sia in grado di offrire il giusto comfort a noi e ai clienti. Ho solo una certezza – aggiunge sconsolato – che una volta trasferiti qui non rientreremo più».

Piero Melis, 88 anni, nel mercato di San Benedetto è nato e cresciuto. «Ho lavorato sin dal giorno dell’apertura, 70 anni fa». Ora, anche se pensionato, non riesce a fare a meno andare a trovare i colleghi di un tempo. «Il trasferimento è un’incognita. Chissà se e quando rientreranno i vecchi gestori dei box».

Lidia Burgio, 87 anni, quando può, in auto dal Quartiere del Sole, raggiunge il vecchio mercato civico di San Benedetto. «Vengo qui da tantissimi anni. Sono molto preoccupata per il trasferimento, ma non abbiamo scelta. Sono spaventata dalla lontananza, già è difficile trovare parcheggio qui». Andrà anche nel mercato provvisorio? «Vediamo, ho 87 anni, speriamo bene». (a. a.)

