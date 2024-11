San Benedetto, la chiesetta si fa bella  

Sono in dirittura di arrivo i lavori di restauro dell’antica chiesetta di San Benedetto in via Marconi. L’impresa incaricata, che aveva cominciato l’intervento alla fine dello scorso luglio, ha già completato il rifacimento del tetto e di parte della facciata. I lavori proseguono all’interno ma se si continua con questo ritmo è molto probabile che la chiesetta possa essere restituita ai fedeli e soprattutto agli abitanti del quartiere, già a Natale. Proprio i residenti avevano avviato una raccolta fondi per il restauro.

L’intervento, con un finanziamento di circa 200 mila euro stanziati da Regione e Comune e 13 mila raccolti appunto dai residenti ,prevedeva il rifacimento del tetto e dell’interno compresi arredi, intonaci, pavimenti e impianti. Soprattutto il tetto era ammalorato con gravi rischi di crollo ed è per questo che la chiesetta era chiusa da tempo e da tempo non si faceva più la festa nel mese di luglio a cui partecipava tutto il quartiere.

L’obiettivo, che a guardare la chiesa dall’esterno sembra riuscito, era il più possibile di non stravolgere l’aspetto originario della chiesa conservando anche la pavimentazione, di cui è previsto il rifacimento solo dalla parte dell’altare. Una volta concluso tutto potranno tornare al loro posto anche le antiche statue di San Benedetto e Santa Scolastica attualmente conservate in basilica.

RIPRODUZIONE RISERVATA