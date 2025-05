San Benedetto, la chiesetta restaurata  

Non è stato possibile visitarla in occasione di Monumenti aperti perché ancora non era terminata la sistemazione dei banchi e non era stata allacciata la corrente elettrica. Ma adesso la chiesetta di San Benedetto in via Marconi si prepara a svelarsi ai visitatori. L’occasione sarà sabato prossimo, 24 maggio, alle 17.30, per la presentazione del libro “Figure di donne quartesi, da s’attitadora a sa litterada” delle autrici Milvia Serra, Valentina Pulina e Maria Grazia Renzo. A portare i saluti dell’amministrazione sarà la presidente del consiglio Rita Murgioni. Con lei Tonio Pani vice presidente dell’Accademia di lingua sarda campidanese. Interverranno Marino Sarritzu, presidente dei Lions, il presidente onorario dell’Università della terza età Aldo Cinus, la presidente dell’associazione culturale Femminas Ivana Passerini. E ancora Martina Olla componente Cpo dell’ordine dei commercialisti di Cagliari e componente Cpo nazionale , le autrici e l’editore Maria Marongiu. A coordinare sarà l’architetto Fausto Solla.

I lavori di restauro hanno mantenuto l’aspetto originario della chiesa. Anche all’interno, dove è stato necessario rifare la pavimentazione ammalorata, questa è stata ricostruita fedele all’originale. Così come maestoso si erge il tetto in travi di legno. L’intervento portato avanti con un finanziamento di circa 200mila euro stanziati da Regione e Comune e 13mila raccolti dai residenti, ha riguardato appunto il rifacimento del tetto e dell’interno compresi arredi, intonaci, pavimenti e impianti. Ed è stato rimesso a nuovo anche il vicolo all’esterno, prima disseminato di buche. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA