San Benedetto,  il cantiere  in pausa per ferie 

Mette un po' di tristezza il vecchio mercato di San Benedetto, coi mattoncini rossi, le serrande abbassate e le aree di cantiere delimitate dalle reti metalliche e da una sfilza di cartelli. “Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori”. Dentro i bagni chimici, un camion, un ammasso di tubi e alcun operaio intento a riportare in vita la struttura destinata a riqualificazione. «Da lunedì, a parte un camion in entrata non ho visto alcun movimento», racconta Maurizio Cattini, l'edicolante supertiste angolo via Tiziano, con vista sul cantiere, diventato una sorta di infopoint («I turisti mi chiedono notizie del mercato, chi arriva da fuori ovviamente non sa che è chiuso») e ancora in attesa di trasferimento. «Per ora non mi hanno fatto sapere niente, se ne parlerà dopo Ferragosto». Stesso periodo in cui ripartiranno i lavori, momentaneamente sospesi per le dovute ferie e prossimi alla ripartenza il 24. Un piccolo stop dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta i primi di agosto, ultimo tassello per il restyling. Ora resta la grande incognita sui tempi, che stando alle previsioni dovrebbe portare alla riapertura dell'imponente struttura a inizio estate 2027.

