VaiOnline
La vecchia struttura
14 agosto 2025 alle 00:48

San Benedetto,  il cantiere  in pausa per ferie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mette un po' di tristezza il vecchio mercato di San Benedetto, coi mattoncini rossi, le serrande abbassate e le aree di cantiere delimitate dalle reti metalliche e da una sfilza di cartelli. “Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori”. Dentro i bagni chimici, un camion, un ammasso di tubi e alcun operaio intento a riportare in vita la struttura destinata a riqualificazione. «Da lunedì, a parte un camion in entrata non ho visto alcun movimento», racconta Maurizio Cattini, l'edicolante supertiste angolo via Tiziano, con vista sul cantiere, diventato una sorta di infopoint («I turisti mi chiedono notizie del mercato, chi arriva da fuori ovviamente non sa che è chiuso») e ancora in attesa di trasferimento. «Per ora non mi hanno fatto sapere niente, se ne parlerà dopo Ferragosto». Stesso periodo in cui ripartiranno i lavori, momentaneamente sospesi per le dovute ferie e prossimi alla ripartenza il 24. Un piccolo stop dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta i primi di agosto, ultimo tassello per il restyling. Ora resta la grande incognita sui tempi, che stando alle previsioni dovrebbe portare alla riapertura dell'imponente struttura a inizio estate 2027.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 