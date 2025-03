San Benedetto, finisce un’epoca Bagno di folla prima dei saluti 

A impressionare non è soltanto la difficoltà di trovare un parcheggio già alle 8 del mattino. Ma è soprattutto quello che si vede una volta varcato l'ingresso del mercato di San Benedetto: i cagliaritani che affollano i banchi della salumeria, della carne, della frutta e verdura, del pesce, del pane, dei dolci. «Mai visti così tanti negli ultimi 40 anni», giura Francesco Scaramuccia, titolare di un banco di carne. Lui, come molti altri, alle 10.30 ha già il banco vuoto.

L’emozione

Molti tra i boxisti non trattengono le lacrime: «Siamo qui dall’86, questa è diventata la nostra casa, la nostra famiglia. Qui abbiamo vissuto tante esperienze. É vero, questo è un arrivederci, ma adesso c’è tanta emozione», dice Massimo Ruggiu, banco del pesce. La commozione contagia anche tanti clienti. «Mi dispiace, vengo qui da una vita. Mi dispiace, quando riaprirà il mercato dopo i lavori non sarà comunque la stessa cosa», dice la signora Maria Graziella Montaldo, 84 anni. A fine mattinata, prima della chiusura, tornano i sorrisi: giù tra i banchi del pesce, parte la festa finale con i titolari dei box che offrono cibo (salumi e formaggi, pizzette, fregola ai frutti di mare, frittura mista, ostriche e arselle) e bollicine al ritmo di “per il mercato hip hip urrà”.

Giornata storica

Primo marzo 2025, quindi: che non sia un sabato qualunque al mercato di San Benedetto si sa da tempo. È un giorno storico per Cagliari. Ma anche «un giorno triste», dicono in coro i concessionari. Dopo oltre 65 anni chiude per lavori San Benedetto. Molto di più di un mercato rionale, un luogo identitario di Cagliari e dei cagliaritani. Chiude per due anni («speriamo non di più»): il Comune ha oltre 40 milioni di euro a disposizione per rifarlo completamente nuovo. Da martedì 18 marzo, via tutti nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. «Dopo tanti anni ce ne andiamo, ancora fatico a crederci. Speriamo che nel mercato provvisorio si riesca a lavorare senza difficoltà», dice Maurizio Piombini, banco del pesce. «Ci sono vent’anni qua dentro, quasi metà della mia vita», afferma Luigi Lazar, banco della salumeria.«È dura dover andar via, la preoccupazione è tanta, tante sono le incognite», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Rita Bettocchi, a San Benedetto tutti la conoscono per i suoi tortelli zucca e amaretto. «Qui dentro abbiamo investito tutto, soldi, fatica, sacrifici. «Andiamo via e ci prepariamo a entrare in una struttura dove ancora oggi», a due settimane dall’apertura, «a me mancano i kilowatt necessari per continuare a lavorare», dice in lacrime. «Dispiace andare via», sottolinea Silvano portoghese (pesce). «Però a 79 anni, e oltre 65 di lavoro, comincio a essere stanco», aggiunge.

Il brindisi

Non c’è aria di festa. Ma si prova comunque a guardare al futuro con ottimismo. «Non vedo questa chiusura come la conclusione di un percorso ma l’inizio di una nuova avventura, una nuova sfida», dice Oreste Tuveri, storico box di frutta e verdura. «Ognuno di noi, per la parte di propria competenza, si deve adoperare per fare il massimo. Noi operatori, le imprese che si occuperanno dei lavori di riqualificazione, i politici: tutti dobbiamo lavorare per rendere il futuro mercato migliore e quello provvisorio funzionale sia per noi che ci lavoreremo che per i cagliaritani e i turisti che verranno a fare la spesa», aggiunge. Poi c’è la gente, «quella che non avevamo mai visto», ribadisce Adelaide Dessì, banco del pesce. «È bellissimo vedere e sentire l’affetto di tutte queste persone per questo mercato. È vero», dice ancora, «siamo un po’ spaventati dai tempi», i tempi delle opere pubbliche che si sa sempre quando cominciano e mai quando finiscono, «ma facciamoci coraggio, perché torneremo in un mercato nuovo, supermoderno e funzionale alle esigenze di tutti. Non è un addio, quindi. Arrivederci San Benedetto. Ci rivedremo tra due anni». Speriamo.

