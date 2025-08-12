San Benedetto, due giorni senz’acqua 

Un’altra giornata con poca acqua e tanti disagi. Otto giorni fa era toccato a tutta la parte bassa della città per un guasto alla condotta di via dei Salinieri, negli ultimi giorni a farne le spese è stato il quartiere di San Benedetto, almeno in alcune delle vie principali, per un nuovo caso di perdita idrica. Stavolta la colpa non è però dell’età avanzata delle tubature: la perdita è stata causata dal danneggiamento della condotta di via Petrarca durante i lavori di Enel sulla rete elettrica.

Tubi lesionati

È successo lunedì: nel bel mezzo degli scavi è stato lesionato un tratto di tubatura in cemento-amianto. Non si tratta di un materiale qualunque, dunque l’intervento di riparazione è stato particolarmente difficile ed è stata la stessa Abbanoa a occuparsene. Come aveva anticipato due giorni fa il gestore del servizio idrico, proprio per la loro complessità i lavori sono potuti partire soltanto all’indomani del guasto, quindi ieri mattina, con un grosso cantiere nei pressi dell’incrocio con via San Benedetto. Tuttavia, per evitare maggiori disservizi anche in altre zone della città, l’erogazione idrica nella zona era stata interrotta già da lunedì. Tradotto, tra lunedì e ieri pomeriggio sono rimasti a secco i rubinetti di tutta via Petrarca e delle strade limitrofe: via Machiavelli, via Tasso, via Pascoli e i tratti confinanti di via Dante e via San Benedetto.

Disagi

Disagi enormi per centinaia di residenti rimasti senz’acqua, senza preavviso, per quasi due giorni. «Con questo caldo come si fa a stare coi rubinetti chiusi?», il mantra ripetuto da tanti nel via vai lungo il quartiere. «Nessuno ci ha avvertiti, è un gran disagio per tutti, soprattutto perché nella zona ci sono tanti anziani e chiaramente hanno più necessità di altri. Abbiamo chiesto informazioni e ci è stato detto solo che ci sarebbe voluto del tempo per far arrivare un pezzo di ricambio», le parole di Attilio Pusceddu, proprietario di un negozio di mobili. «Oggi niente doccia, che posso dire? Ringraziamo per l’ennesimo disservizio, perché non è la prima volta che accade», dice invece Francesca Campesi. «Intanto ci siamo attrezzati con delle bottigliette, ma speriamo che la situazione venga risolta in fretta». È riuscito a limitare i fastidi soltanto chi è in possesso di un’autoclave. Nessun problema, per fortuna, nelle altre vie circostanti. «Non sapevamo di questo disagio, da noi l’acqua non è stata chiusa, sarebbe stato un bel fastidio», spiegano alcuni abitanti di via Corelli. L'allarme è comunque rientrato nel primissimo pomeriggio. I tecnici di Abbanoa hanno concluso l’intervento intorno alle 14.30, dunque l’erogazione dell’acqua è stata riattivata nel lasso di tempo immediatamente successivo. C’è poi voluta poco meno di un’ora perché la condotta tornasse in pressione e si stabilizzasse l’erogazione. A quel punto, residenti e attività hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.

