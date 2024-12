San Benedetto, chiesa ristrutturata 

La fine del 2024 porta ai residenti della zona di via Marconi la chiesetta di San Benedetto completamente rimessa a nuovo. Dopo cinque mesi è stato chiuso il cantiere per il restauro dell’edificio eretto nel 14° secolo che si può già vedere in tutta la sua maestosa bellezza.

È stato mantenuto l’aspetto originario, così che la ristrutturazione non è andata a stravolgere la struttura. Anche all’interno, dove è stato necessario rifare la pavimentazione ammalorata, questa è stata ricostruita fedele all’originale. Così come maestoso si erge il tetto in travi di legno.«Mi rallegro», dice il parroco don Alfredo Fadda, «perché hanno restituito alla città un gioiello che è patrimonio di tutti. Voglio ringraziare il Comune, l’architetto, il progettista e tutti quelli che si sono adoperati per la rinascita della chiesetta e tutti quelli che hanno collaborato. Adesso in accordo con l’amministrazione, vedremo quando potremo riaprila per le celebrazioni».

L’intervento

L’intervento portato avanti con un finanziamento di circa 200 mila euro stanziati da Regione e Comune e 13 mila raccolti dai residenti, ha riguardato appunto il rifacimento del tetto e dell’interno compresi arredi, intonaci, pavimenti e impianti. Ed è stato rimesso a nuovo anche il vicolo all’esterno, disseminato di buche.«Vedere ultimati i lavori della chiesa ci riempie di orgoglio», dice la presidente del consiglio Rita Murgioni, «e questo è un vanto non solo per il quartiere dove si trova ma per tutta la comunità». Soddisfatta anche la consigliera Anna Maria Demurtas che con i residenti si era battuta per il restauro e che non manca mai di inserire il sito nel tour del romanico. Felici gli abitanti del quartiere che avevano raccolto i fondi organizzando anche una pesca miracolosa. Angela Deiana, 81 anni, fa parte da generazioni del comitato di San Benedetto. «La porta l’ha fatta mio marito, che purtroppo è morto prima che la ristrutturassero, «ed è stato bello vedere che l’hanno lasciata così com’era». Per Elena Costa «è stata una bella sorpresa vedere che l’anno lasciata fedele all’originale, ora rimane da pensare ai banchi. Abbiamo i quadri pronti e le statue sono in chiesa». Emozionato anche Stefano Mulliri: «Mio padre, mio nonno e mio fratello hanno fatto tutti parte del comitato. Ho ricordi da piccolo di quando andavo a suonare la campana e il fatto chel’abbiano restaurata ci fa felici».

