San Benedetto, cambia volto il vicolo accanto alla chiesa 

La loro battaglia la portavano avanti da anni. Da tempo i residenti in via Marconi, nel vicolo accanto alla chiesetta di San Benedetto, chiedevano la sistemazione della strada. Questa infatti, ogni volta che pioveva, si trasformava in un pantano insormontabile che li costringeva, se passavano a piedi, a munirsi di stivali di gomma.

Negli anni si erano recati più volte in Comune chiedendo soluzioni ma tutto era rimasto lettera morta. Fino ad adesso. Il vicolo infatti si prepara a cambiare volto. Nell’ambito dei lavori di restauro dell’antica chiesetta è infatti prevista anche la sistemazione della strada attigua con il granito, per ridare decoro alla zona e soprattutto anche all’antico sito.

In questi giorni l’impresa è impegnata nei lavori di sistemazione che, condizioni meteo permettendo, dovrebbero concludersi intorno al 20 dicembre. Spariranno così anche le discariche che facevano capolino accanto al portone della chiesetta tra lo sterrato. Sterrato che era caratterizzato da voragini profonde che creavano problemi anche nel periodo estivo.

Intanto i lavori alla chiesa sono praticamente conclusi. Tolta l’impalcatura, la facciata è pronta e all’interno, dove è stata sistemata la pavimentazione, si sta procedendo con le ultime rifiniture, così che, salvo intoppi si dovrebbe riaprire per Natale.

