San Benedetto, avanti sulla riqualificazione 

Per il momento c’è solo una bozza di progetto, peraltro già bocciata dagli uffici tecnici del Comune per difformità rispetto al Puc. Ma per San Benedetto e tutta quell’area che va da via Bacaredda a via San Rocco (dove c’è il mercato) e abbraccia l’ex mobilificio Marino Cao può essere l’inizio di una rivoluzione. Ci credono i privati (la società titolare dell’area, oltre 11.000 mq, un tempo sede del mobilificio Marino Cao) che sembrano intenzionati a ripresentare un progetto di sviluppo in linea con le disposizioni del piano urbanistico; ci crede anche il Comune che ha già fissato alcune linee guida e ieri, con la commissione Urbanistica, ha fatto un sopralluogo per capire cosa fare e dove farlo. «Quell’area è strategica per la città», spiega il presidente Antonello Angioni, «perché rappresenta una cerniera tra il quartiere storico di Villanova e San Benedetto. Lunedì prossimo discuteremo in commissione ancora il piano integrato ed è verosimile che si aggiungeranno altre linee di indirizzo», aggiunge. L’idea di base, oltre a costruire nuovi edifici residenziali, è quella di un sottoparco di collegamento con l’area del mercato, una grande piazza con tanto verde, arredi urbani, servizi, piccole attività commerciali (di quartiere) e una grande area dedicata ai parcheggi. «Prima di esprimere un parere abbiamo chiesto diversi approfondimenti», scrive Matteo Lecis Cocco Ortu, componente di minoranza della commissione, sui social. «Siccome la trasparenza deve essere uno dei principi cardini dell’amministrazione, stiamo chiedendo questi approfondimenti per poter dare un voto consapevole». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA