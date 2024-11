San Benedetto, auto in trappola 

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e un cantiere di Abbanoa mandano in tilt il traffico cittadino. Ieri è stata una mattina d’inferno per gli automobilisti che si sono trovati in “trappola” nelle vie del quartiere San Benedetto, invase da infinite code di lamiere e gas di scarico. Caos totale che neanche gli agenti della Polizia locale, nonostante l’impegno, sono stati in grado di risolvere. Così, assieme agli anatemi degli autisti sono arrivate di pari passo le critiche e le polemiche per un evento che poteva essere gestito meglio.

Il caos

La “passione” per gli automobilisti cagliaritani è iniziata molto presto. I due blocchi sono scattati quasi in contemporanea dopo le 10. A causa del cantiere Abbanoa tra la corsia esterna di via Dante (lato Stefanel, l’altra carreggiata era già off limit per i lavori di rifacimento del marciapiede) e via Cocco Ortu, la Polizia locale ha chiuso al traffico la strada verso le 10. Il serpentone di auto in arrivo da viale Marconi non ha avuto alternative che incanalarsi in via Puccini o percorrere via Paoli, dove però, per una deviazione obbligatoria per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate al Parco delle Rimembranze, c’era un altro cambiamento di marcia, all’altezza di piazza Garibaldi, verso via Satta. È scoppiata l’apocalisse, come un fiume in piena, le auto arrivate in via Alagon si sono incrociate con chi, proveniente da piazza Repubblica, stava percorrendo via Alghero, chiusa all’incrocio di via Sonnino. Entrambi i flussi sono stati costretti a svoltare in via Satta per poi ritornare, come un surreale gioco dell’oca, in via Dante.

Le polemiche

Pierluigi Mannino, consigliere comunale di minoranza e titolare di un’attività commerciale in via Alghero, critica aspramente il caos causato dallo stop alle auto per la celebrazione al Parco delle Rimembranze, un evento che si ripete uguale da anni. «Invece di chiudere da piazza Repubblica e individuare percorsi alternativi si fa incanalare il traffico tutto sulla via Alghero per poi dirottarlo in via Satta, sinistra o destra, causando ulteriori problemi. Che dire? Magari l’anno prossimo andrà meglio se si farà tesoro dell’esperienza odierna, visto che c’è un anno di tempo per organizzare al meglio la viabilità alternativa».

Babele via Dante

Domenica mattina le squadre del pronto intervento di Abbanoa, dopo la una segnalazione di una grossa perdita, hanno eseguito un intervento di riparazione urgente di una condotta secondaria che attraversa longitudinalmente via Dante all’altezza dell’incrocio con via Cocco Ortu. I disagi al traffico sono stati limitati a causa della giornata festiva. Le operazioni si sono protratte sino alle 20 e la tubatura, vecchia di decenni, riparata.

Lo stop alle auto si è ripetuto anche ieri mattina. Verso le 10 la strada è stata chiusa dalla rotatoria di via San Benedetto per consentire, dopo un assestamento del fondo, di gettare il calcestruzzo per ricoprire lo scavo protetto poi anche da una pedana provvisoria in metallo. I disagi non sono finiti. «Nei prossimi giorni, appena assestato il sottofondo in calcestruzzo, si procederà a sistemare l’asfalto», fanno sapere i vertici di Abbanoa. «Il giorno è ancora de definire, ma sarà entro la settimana. L’obiettivo è di eseguire l’intervento limitando quanto possibile i disagi alla viabilità».

