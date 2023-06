San Basilio,  sciolto il voto 

Tra i fedeli c’era tanta attesa per lo scioglimento del voto per San Basilio magno. Fin dalle prime ore del mattino di ieri la chiesa di San Michele Arcangelo si è riempita di gente, desiderosa di assistere alla tradizionale festa, in un’atmosfera spirituale enfatizzata dal cielo terso e dalle temperature gradevoli di fine primavera. La devozione nei confronti del santo, dottore della Chiesa, si rinnova tutti gli anni. Prima del tramonto e dopo la messa che è stata celebrata da don Ernest Beroby e padre Mauro Isacchi, la processione si è snodata tra le strade della frazione. Attorno al simulacro i cavalieri di San Nicola, i costumi di Villanova e Villagrande, Talana, Lanusei e la banda musicale Cosso-Brunetti di Nurri. Ogni anno all’evento, cui un tempo era abbinata la fiera regionale del bestiame, arrivano migliaia di pellegrini da tutta l’Isola, anche da Ploaghe e Maracalagonis. (ro. se.)

