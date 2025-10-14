San Basilio, rubati i cavi elettrici dell’illuminazione pubblica 

Qualcuno, nella zona di San Basilio, ha rubato i cavi che alimentano l’impianto di illuminazione pubblica. Il Comune di Decimoputzu condanna quanto è successo: «A seguito di alcune segnalazioni ricevute da parte di onesti cittadini, che evidenziavano il malfunzionamento di alcune lampade della illuminazione della strada per San Basilio, abbiamo eseguito un sopralluogo con gli esperti della società Engie e abbiamo riscontrato che i cavi principali che alimentano l’impianto sono stati tranciati in diversi punti e sfilati per furto», dice il sindaco Antonino Munzittu.

«Condanniamo fermamente l’azione e la riteniamo un danno per l’intera comunità putzese», proseguono dall’amministrazione. «Ci riserviamo di tutelare l’ente e la popolazione nelle opportune sedi, mettendo in atto tutte le azioni per individuare i responsabili».

Dopo aver comunicato alla popolazione quanto è successo, l’amministrazione comunale aggiunge: «Hanno tranciato i cavi in due pozzetti e stavano preparando per rubarli. Ce ne siamo accorti dopo una segnalazione e abbiamo subito mandato Engie a verificare quanto è successo. L’illuminazione è nuova, attesa dai cittadini da tanti anni. Vedere questi danni ci dispiace. Speriamo che sia solo un episodio. Abbiamo scritto un post sui social per sensibilizzare la popolazione che purtroppo se c’è un disagio non è di nostra volontà. In ogni caso abbiamo ripristinato quanto era stato danneggiato». (l. e.)

