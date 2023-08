San Bartolomeo, una grande festa 

Si è conclusa sabato a Meana Sardo, dopo quattro giorni intensi, la festa per il patrono San Bartolomeo. La ricorrenza, tra le più sentite nel paese, ha visto giovedì il culmine dei festeggiamenti religiosi con la messa solenne celebrata dall'Arcivescovo monsignor Roberto Carboni e, al termine, la processione con la statua del santo accompagnata da tantissimi fedeli. Ricco il programma dei festeggiamenti organizzati dal Comitato delle leve 1973/’98. Il gruppo guidato da Carlo Sanna, raccogliendo i frutti di un anno di lavoro, ha preparato un cartellone di appuntamenti molto apprezzato. Da segnalare dopo anni il ritorno della “Gara a Mutettos”, tradizionale sfida a colpi di versi improvvisati, in cui i poeti Costantino Casula di Ortueri, Giuanni Mura di Tonara e Bore Demuru di Meana accompagnati all'organetto da Matteo Casula, hanno strappato applausi. ( l. c. )

