San Bartolomeo, poche case e una chiesa  

San Bartolomeo festeggia i 50 anni di sacerdozio di padre Antonio Sconamila, parroco del rione. Originario di Bosa, classe 1947, era già stato alla guida della parrocchia tra il 1999 ed il 2008 e due anni fa vi ha fatto ritorno dopo una lunga parentesi nella penisola tra Verona, Fiumicino e Roma, dove è stato insignito dal XIII Municipio del prestigioso premio Aurelium “per aver contribuito, con passione e dedizione, a valorizzare e migliorare la vita sociale del territorio”. Membro della congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, appassionato di calcio e ciclismo, a 78 anni è ancora attivissimo: mantiene la chiesa aperta dalle 8 alle 20 ed è sempre disponibile e pronto ad ascoltare tutti.

Che cosa è cambiato

Cos'è cambiato dal 1999? «Di sicuro il quartiere è invecchiato», dice, «ma la nostra comunità è comunque viva. Il Covid ha inferto un duro colpo, certo, le presenze sono diminuite, ma per fortuna i nostri parrocchiani sono numerosi, circa 6mila tra San Bartolomeo, Quartiere del Sole, Calamosca, parte del Poetto e la zona dello stadio. Sono felice di essere tornato, mi sono sempre trovato bene qui anche se c'è tanto da fare. Parte della canonica, ad esempio, è in ristrutturazione ma ormai siamo in dirittura d'arrivo. A fianco alla chiesa, inoltre, c'è un rudere di proprietà privata, attualmente in vendita, che ci auguriamo possa essere restaurato al più presto».

Le criticità

«Le criticità sono tante, a cominciare dalla cura del verde», sottolinea il suo collaboratore Edoardo Noli, residente da sempre a San Bartolomeo, «i marciapiedi della piazza sono stati divelti dalle radici dei grandi pini mentre la fontana è spenta da mesi. Gli attraversamenti pedonali sono a rischio e servirebbero i dissuasori perché le macchine sfrecciano. I collegamenti pubblici con Calamosca andrebbero potenziati e ci sono strade bianche che non sono mai state asfaltate».

Sul caso della fontana e del rudere si registra un'interrogazione in Consiglio comunale. «Piazza San Bartolomeo, punto di riferimento per famiglie, anziani e bambini, si trova in stato di degrado e abbandono», denuncia il capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco, «con la fontanella senz'acqua e un rudere transennato da anni che necessita di un'urgente verifica». «La fontana», ha fatto sapere l'assessora al Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, «ha presentato una forte perdita nella vasca, frutto anche di diversi atti vandalici, che richiederà un importante intervento strutturale per il quale il Servizio si è già prontamente attivato. Si provvederà al ripristino il prima possibile».

