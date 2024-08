San Bartolomeo: libri, musica e giochi 

Torna a casa, dopo tanti anni, il Festival letterario & solidale San Bartolomeo. Per la XIX edizione, la rassegna si svolgerà nel cortile interno della parrocchia di San Bartolomeo, in viale Calamosca, 6, a Cagliari. Anche stavolta un lungo calendario di appuntamenti, da oggi al 27 settembre, sarà dedicato ai libri, alla musica, all’arte.

Temi

Allestito dall’associazione Arka, in parallelo ai festeggiamenti religiosi, il festival, condotto da Vincenzo Di Dino, presenterà 20 libri, un disco e un documentario. Altri spazi saranno riservati al teatro, al gioco del Risiko e a numerosi artisti del gruppo di Alessandra Sorcinelli. Si potrà cenare con gli autori e votare per il Miglior libro. Al festival è collegato il Premio letterario internazionale San Bartolomeo per poesia e racconti brevi a tema, e il premio “Serata in onore di…” che, negli anni, ha omaggiato con una targa chi ha dato lustro a Cagliari o alla Sardegna. Quest’anno il riconoscimento verrà assegnato ad Alfredo Barrago, mago e illusionista di fama internazionale (venerdì 30 agosto, alle 20).

Programma

Il festival inizia oggi, alle 20, con la proiezione del film “Arbores” di Francesco Bussalai per proseguire domenica, alle 19, con i libri di Linda Riefolo, Laura Spada, Graziella Oppo, e concludersi con Antonio Lai e Salvo Tozzi. Venerdì 16 (alle 20) tocca ai volumi di Patrizia Virgilio, Franco Carta e Umberto Dodero. Se sabato 17, alle 20, c’è Emy Tony Latin Caribe, domenica, alla stessa ora, Fraser Lauchlan racconterà le avventure di uno scozzese in Sardegna. La serata di venerdì 23 agosto (ore 20) andrà in scena lo spettacolo “Maria Concepita” di Sipario Aperto-Renzo Fadda. Domenica 25 agosto, alle 20.30, si canterà insieme con il karaoke accompagnato da degustazioni varie, mentre l’indomani (ore 19) si torna a parlare di libri con Anna Costa, Fiorenzo Caterini e Silvia Murgia. Chiude la serata il concerto di Luca Micheletto alla chitarra, e il direttore artistico Maurizio Melis. Sabato 31 agosto, alle 20, ritorna il teatro con il gruppo Is amigas di Anna Pibiri che presenta “Bell’est su giogu”.

Sabato 7 settembre (ore 20) i protagonisti saranno Gabriele Colombini e Tullio Boi. Nel secondo fine settimana del mese si discute ancora di libri (con Maria Rita Sanna e Patrizia Floris, venerdì alle 20) mentre domenica, dalle 18, si gioca con il Risiko! Club Sardegna. Alle 20 si chiude con il concerto del gruppo vocale Laeti Cantores. Alla spiritualità e alla fotografia è dedicato l’incontro di giovedì 26 settembre (ore 20) con Milvia Petta e Francesco Congiu. L’indomani, stessa ora, si presentano i libri di Gianna Tanda e Daniele Manca, letture di Aldo Orrù. (f. r. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA