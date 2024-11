San Bartolomeo, la chiesa è di nuovo sicura dopo i crolli 

A fine luglio era crollata una parte del soffitto della storica sacrestia della chiesa di San Bartolomeo, in viale Calamosca. Poi, ad agosto, appena venti giorni dopo il primo, si è verificato un nuovo crollo, sempre all'interno della sacrestia e sempre dal soffitto, che si è sgretolato andando a finire sui mobili, alcuni dei quali hanno subito danni. Il fatto ha destato preoccupazione sulle sorti di un luogo simbolo di Cagliari. La sacrestia, infatti, sorge dove un tempo c'era la chiesa della Vergine di Lluc. Ora, però, si intravede uno spiraglio: sono appena terminati i lavori di messa in sicurezza, iniziati due settimane fa. Le travi in legno usate per l'intervento verranno smontate successivamente. Adesso l'area è sicura.

Nel frattempo, la Curia di Cagliari ha mandato una richiesta al Comune e alla Sovrintendenza per rifare tutto il soffitto, che fu realizzato circa 150 anni fa. Questi ultimi hanno risposto che entro un mese faranno sapere quando comincerà la ristrutturazione. La Curia chiede che il soffitto venga rifatto esattamente seguendo lo stile e i decori originari e usando una tecnica che permetterebbe di preservarlo da futuri crolli. Da parte sua, la Sovrintendenza ha dato l'ok a questa richiesta. Il rifacimento del soffitto verrà eseguito con fondi della legge Buccalossi a disposizione del Comune (la cifra non è ancora stata decisa), ma anche con soldi che stanzierà la Curia stessa. Sono in corso trattative anche per il rifacimento della canonica, per renderla fruibile e soprattutto sicura, fa sapere il parroco di San Bartolomeo, padre Antonio Sconamila. Un'altra criticità è rappresentata dalle infiltrazioni di acqua nel muro dell'ex chiesa della Vergine di Lluc, lungo viale Calamosca, che hanno ripercussioni anche all'interno dei locali parrocchiali, a causa dell'umidità. Il muro esterno è delimitato dalle transenne, in attesa che si intervenga per risolvere anche questo problema. La chiesa di San Bartolomeo di per sé è completamente sicura e agibile, tiene a precisare padre Sconamila: «Il problema si è verificato solo nella sacrestia, per il resto le persone possono tranquillamente venire. Finalmente dopo tanti anni si sta predisponendo un progetto ampio per far rinascere questo luogo. Speriamo che non ci siano intoppi lungo il percorso».

