Al Comunale.
30 ottobre 2025 alle 00:13

Samugheo, troppi errori: festa Tonara dal dischetto 

Tonara (dcr) 4

Samugheo 1

Tonara (4-4-2) : Morillas, Sulis, Floris, M. Poddie, Carboni (20’ st Ruggeri), Chessa, Maccioni, Lafinne, E. Poddie, G. Murru (32’ st Brodu), Noli. In panchina Cherchi, N. Deiana, A. Murru, Ngambou. Allenatore Pia.

Samugheo (4-4-2) : Cabasino, Demelas, Zucca, Ginesu, Marras, Littarru, Fadda, Pisano, Erbì, Fernandez, Demelas. In panchina Carta, Diana, Macis, Manca, M. Frongia, Frau, S. Frongia, Cina, Sardu. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

I rigori : Noli (Tonara) gol; Ginesu (Samugheo) parato; Maccioni (Tonara) gol; Erbì (Samugheo) gol; Ruggeri (Tonara) gol; Littarru (Samugheo) parato; E. Poddie (Tonara) gol; Fernandez (Samugheo) parato.

Tonara. Il Tonara batte il Samugheo ma soltanto dopo la coda dei calci di rigore. Finisce 4-1 e i padroni di casa passano ai quarti di finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata. La gara, combattuta ma avara di azioni degne di nota, si era conclusa ugualmente a reti inviolate al termine dei 90’. Primo tempo con un’occasione per parte: al 25’ gli ospiti in contropiede dopo uno scambio tra Chessa e Littarru si trovano a tu per tu col portiere Morillas che riesce a bloccare. Al 34’ E. Poddie lancia Noli il cui tiro di punta finisce di poco fuori. Nella ripresa pochissime emozioni. Inevitabile la lotteria dei calci di rigore, che regala il successo al Tonara.

