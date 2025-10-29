Samugheo, troppi errori: festa Tonara dal dischetto 

Tonara (dcr) 4

Samugheo 1

Tonara (4-4-2) : Morillas, Sulis, Floris, M. Poddie, Carboni (20’ st Ruggeri), Chessa, Maccioni, Lafinne, E. Poddie, G. Murru (32’ st Brodu), Noli. In panchina Cherchi, N. Deiana, A. Murru, Ngambou. Allenatore Pia.

Samugheo (4-4-2) : Cabasino, Demelas, Zucca, Ginesu, Marras, Littarru, Fadda, Pisano, Erbì, Fernandez, Demelas. In panchina Carta, Diana, Macis, Manca, M. Frongia, Frau, S. Frongia, Cina, Sardu. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

I rigori : Noli (Tonara) gol; Ginesu (Samugheo) parato; Maccioni (Tonara) gol; Erbì (Samugheo) gol; Ruggeri (Tonara) gol; Littarru (Samugheo) parato; E. Poddie (Tonara) gol; Fernandez (Samugheo) parato.

Tonara. Il Tonara batte il Samugheo ma soltanto dopo la coda dei calci di rigore. Finisce 4-1 e i padroni di casa passano ai quarti di finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata. La gara, combattuta ma avara di azioni degne di nota, si era conclusa ugualmente a reti inviolate al termine dei 90’. Primo tempo con un’occasione per parte: al 25’ gli ospiti in contropiede dopo uno scambio tra Chessa e Littarru si trovano a tu per tu col portiere Morillas che riesce a bloccare. Al 34’ E. Poddie lancia Noli il cui tiro di punta finisce di poco fuori. Nella ripresa pochissime emozioni. Inevitabile la lotteria dei calci di rigore, che regala il successo al Tonara.

RIPRODUZIONE RISERVATA