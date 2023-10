Samugheo e Atletico Masainas, due cinquine fuori casa 

Freccia P. M. 0

Samugheo 5

Freccia Parte Montis : Braina, Atzeni, Princiotta (70’ Palmas), Cau, Pala, Poli (53’ Melis), Ben Hassan (75’ Frau), Porcu, Muru (56’ Minnai), Mandis, Deiola. Allenatore Boi.

Samugheo : Carta, Patta, Cocco (60’ Pitzalis), Demurtas (70’ Pisano), Loi, Frongia, Tatti, Uras, Pistis, Arru, Sardu. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Reti : 21’ Arru, 57’ Pistis, 62’ Demurtas, 80’ Frongia, 89’ Pisano.

Un corsaro Samugheo espugna il terreno di gioco della Freccia Parte Montis con il punteggio di 0-5. Per l’undici allenato da Giorgio Ferraro tre punti importanti che li proiettano in seconda posizione. Per i padroni di casa, invece, è il primo stop stagionale.

Samugheo che passa al 21’ con un tiro dal limite di Arru che si infila sotto l’incrocio dei pali. Nella seconda metà del primo tempo i mogoresi rimangono in dieci per l’espulsione di Cau.

Nella ripresa raddoppia Pistis con una conclusione che tocca un difensore di casa e si infila alle spalle di Braina. Tris di Demurtas, al 62’, con un preciso tiro da fuori area. All’80’ poker di Frongia, a risolvere una mischia. Chiude i conti Pisano con una conclusione a tu per tu con il portiere di casa che termina all’angolino.

