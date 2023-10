Samugheo di forza a Isili, spettacolo tra Seulo e Segariu 

Isili 1

Samugheo 3

Isili : Matza, Murgia (33’ Peis), Massa, Cambuli (77’ Schirru), Pirisi, Casu, Lonis, Demuro, Casadio (46’ Secci), Podda, E. Ghiani.

Samugheo : Carta, Patta, Cocco, Demurtas, Manca, Frongia, Tatti (56’ Loreto), Uras (65’ Frau), Pistis, Arru, Sardu. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Reti : 13’ e 27’ Pistis, 61’ Sardu, 73’ Podda.

Finisce 1-3 in favore del Samugheo la sfida sul campo dell’Isili. Vittoria meritata dagli ospiti. Nel primo tempo la squadra allenata dal tecnico Ferraro gioca meglio la palla e va in rete in due occasioni, sfruttando due palloni persi dalla difesa della squadra di casa. Le reti sono state messe a segno da Pistis al 13’ e al 27’. Un monologo degli ospiti, che legittimano il doppio vantaggio. La ripresa sembra proseguire sulla falsariga della prima parte della gara, col Samugheo che trova anche la terza rete con Sardu. Da quel momento in poi, però, l’Isili rialza la testa e diventa più incisivo in fase offensiva. Diverse le occasioni per i padroni di casa, che non sono assistiti da un pizzico di fortuna. Al 73’ la squadra di casa accorcia le distanze con Podda e prova a riaprire la gara. Il Samugheo, però, riesce a mantenere le distanze.

RIPRODUZIONE RISERVATA