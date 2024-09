Samuele Irde, talento della chitarra 

Un video del 2018 lo ritrae, a soli 8 anni, mentre esegue la “Ninna nanna” di Brahms. La chitarra è più grande di lui, le mani sono quelle di un bimbo, in apparenza troppo piccole per dominare lo strumento. Ciò non gli impedisce di suonare benissimo: il tocco sembra già di un esperto, anche il suono è pulito. Colpiscono la postura e il senso del ritmo, quello che in gergo si chiama “orecchio”.

Cinque primi posti

Da allora sono passati 6 anni ed il pirrese Samuele Irde, oggi 14enne, continua a dedicarsi alla sua grande passione: la chitarra classica. Ore e ore di esercizio, un duro lavoro ripagato da risultati prestigiosi: 5 partecipazioni ad altrettanti concorsi nazionali e 5 primi posti. Se il buon giorno si vede dal mattino, le soddisfazioni continueranno ad arrivare per questo talento che adora Sfera Ebbasta e Vasco Rossi e sogna di diventare chitarrista professionista.

«Ho iniziato a 6 anni», si presenta, «mio zio suonava, volevo imparare. I miei mi hanno assecondato iscrivendomi ad un corso. Eseguo brani di Fernando Sor e Matteo Carcassi, ma anche colonne sonore, da Morricone a Tiersen, quello de “Il favoloso mondo di Amélie”».

Il primo successo a Siurgus Donigala, in quartetto, nel 2019, al Concorso Gavino Gabriel, poi doppia vittoria (individuale e quintetto) ad Iglesias, nel 2023, al Festival Gian Piero Cartocci. Nel maggio scorso altro primo posto a Porto Torres (Concorso Prime note) e bis a luglio a Castelsardo, nel Concorso Arpa & strings.

Papà Francesco e mamma Emanuela lo seguono ovunque. «Anche a scuola sono orgogliosi di me. Frequento lo scientifico Don Bosco, mi hanno fatto esibire anche lì, una grande emozione. Ringrazio i miei per il sostegno e Suoni e Voci per le occasioni di crescita sia dal punto di vista musicale che umano».

«Doti naturali»

«Samuele ha doti naturali», lo descrive il suo maestro Marco Gagliega, 48 anni, direttore artistico di Suoni e Voci, «ed è molto disciplinato. Man mano che crescerà, il suo impegno dovrà essere proporzionale alle nuove sfide che lo attendono». Suoni e Voci, con sede in via Legnano, si occupa di didattica ed eventi. È affiliata al Cpm - Music Institute di Milano, fondato da Franco Mussida (chitarrista e anima della Premiata Forneria Marconi).

Negli ultimi tre anni ha ottenuto 16 certificati pre-accademici e vinto 14 primi premi in 5 concorsi. Partner di Monumenti aperti, collabora con la Municipalità. «Desidero esprimere un plauso sincero», ha commentato la presidente Maria Laura Manca, «per un successo che testimonia la bravura individuale e l'importanza che scuole e associazioni rivestono nel coltivare il talento dei nostri giovani».

