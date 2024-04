Samuele il bandito: storia di Stochino, la “Tigre d’Ogliastra”  Fabrizio Congia porta in scena un monologo scritto da Bepi Vigna 

Secondo appuntamento con la Rassegna Aprile Resistente de Il crogiolo: questa sera alle 19, a Casa Saddi (via Ettore Fieramosca 17 Pirri), debutta “Samuele, il bandito” con testo e regia di Bepi Vigna, protagonista Fabrizio Congia.

La figura di uno tra i più temuti banditi sardi dei primi del Novecento, Samuele Stochino, detto anche “La Tigre d’Ogliastra”, rivive in questo monologo.

Nato nel 1895 ad Arzana, il paese ogliastrino a una settantina di chilometri da Nuoro, Samuele Stochino ha lavorato come servo pastore fino alla sua chiamata alle armi. Fante nella Prima Guerra Mondiale, condannato per diserzione, quando è nuovamente al fronte si mette in luce compiendo alcuni atti eroici per i quali viene insignito di una medaglia d’argento.

Tornato in Sardegna, è implicato in alcuni furti di bestiame e si dà alla latitanza. Tradito da amici, viene arrestato, ma riesce a fuggire. Inizia così la sua leggenda: diventa protagonista di racconti popolari dove mette in scacco le forze dell’ordine e si guadagna il soprannome di “Tigre d’Ogliastra”. Ma gli vengono anche attribuiti delitti che non può aver commesso. Il fascismo lo considera un’onta inaccettabile e si scaglia contro la sua famiglia: il padre è perseguitato, viene bruciata la casa dei nonni e arrestata la sorella. Dopo la morte di Mariangela, una compaesana con cui aveva vissuto una romantica storia d’amore, Samuele Stochino diventa ancora più feroce, si vendica di tutti quelli che lo hanno tradito e, trascinato dall’odio, finisce con l’uccidere anche una bambina, figlia di un suo nemico. Da quel momento porta avanti la sua esistenza circondato dal disprezzo, fino alla morte, in circostanze mai del tutto chiarite.

Cosa ha a che vedere questa vicenda con il tema della rassegna? La tesi è che il banditismo sia stato espressione di sfruttamento e povertà, e anche una forma a volta di lotta e ribellione.

