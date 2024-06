Sampietrini in centro storico, ritardi nei lavori in corso 

A Guspini i lavori di rifacimento degli antichi selciati delle strade storiche del paese stanno creando disagi ai residenti e a chi transita nella strada che collega via Marconi con via Mazzini. In via Sanna, all’incrocio con via Diaz, è stato eliminato il vecchio asfalto e realizzato un massetto in cemento per la posa dei sampietrini. Attualmente nel piano stradale si è creato un solco alto oltre venti centimetri che impedisce la circolazione, pertanto il transito nella strada è stato interrotto circa 200metri prima, nell’incrocio di via La Marmora e via Ferraciù.

L’interruzione del traffico sarebbe dovuta durare sino al dieci giugno, ma i divieti restano. Secondo la ditta appaltatrice il sottofondo di cemento deve avere il tempo di maturare, per non dare origine a cedimenti: da qui la necessità di ulteriore tempo. Gli automobilisti che arrivano da Montevecchio e dalle marine, seguendo il percorso suggerito dai dispositivi di navigazione satellitare, sono costretti a un lungo giro fra strade tortuose e impegnative da percorrere.

«Sarebbe opportuno integrare la segnaletica - dice Giovanni Gilardi - se un conducente viene avvertito prima di percorrere la strada può scegliere percorsi alternativi. Oggi gli automobilisti sono costretti a percorrere un lungo tragitto alternativo non sempre facile a causa dei veicoli in sosta». Lamentele anche dai residenti: «Non ci hanno informato adeguatamente della durata dei lavori. Una migliore organizzazione dei cantieri potrebbe diminuire le problematiche», dice Giorgio Corrias. (m. s.)

