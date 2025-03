Sampietrini in centro, riapre il cantiere 

L’ultima frazione è quella che porta al traguardo. Archiviata (orami da tre settimane abbondanti) la Sartiglia con tutti i suoi allestimenti, le tribune, le bancarelle e i divieti annessi, gli operai sono pronti a far ripartire il cantiere da un milione e mezzo di euro, destinato a dare un nuovo volto al centro storico.

«Questa settimana riprenderanno i lavori - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - cercheremo di procedere il più velocemente possibile: l’obiettivo è arrivare pronti prima dell’estate».

Via Cripsi

Si riparte da via Crispi, strada che probabilmente verrà chiusa completamente al traffico. La nuova pavimentazione sarà realizzata in sanpietrini di basalto con disposizione a coda di pavone, mentre gli spazi destinati al traffico pedonale saranno realizzati in conci di basalto e saranno posizionati alla stessa quota della carreggiata, per non creare interferenze con gli accessi esistenti che si affacciano sulla via.

Via Vittorio Emanuele

Poi il cantiere si sposterà in via Vittorio Emanuele dove l’asfalto verrà sostituito da basalto per creare un unico asse identitario con via Duomo. I nuovi marciapiedi saranno realizzati in granito e avranno un’altezza massima di 2,5 centimetri per garantire la massima fruibilità anche dai portatori di disabilità, ma con un occhio rivolto alla Giostra equestre, che in “sa sea de Santa Maria” raggiunge la sua massima espressione con la corsa alla stella.

Ma già che ci sono, gli operai dovranno rimettere mano a qualche lastra di via Ciutadella de Menorca, appena tirata a lucido e già frantumata dal peso dei mezzi che hanno ripreso a circolare.

Con i lavori che promettono di entrare a regime nelle prossime settimane, appare improbabile (o perlomeno sconveniente) ipotizzare una riapertura al traffico di piazza Manno.

E vico Arcais?

Nel progetto, finanziato con fondi Pnrr, era prevista anche la riqualificazione di vico Arcais, stradello che da dieci anni è sbarrato alle due estremità da pannelli in legno per motivi di sicurezza (mai certificati). Per poter intervenire è necessario il consolidamento del muro pericolante di palazzo Paderi (proprietà che il Comune condivide con l’Asl 5). Per la prima volta la Giunta ha inserito i lavori nel Piano triennale delle opere pubbliche: servono 250mila euro da reperire con le alienazioni.

