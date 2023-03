Sampietrini e basalto nelle strade, il centro storico cambierà volto  

L’intervento riguarda principalmente le vie Vittorio Emanuele, Ciutadella de Menorca, Carmine e Francesco Crispi. Per ciascuna lo studio dell’ingegner Costantino Soddu, e per quanto riguarda gli studi geologici Giulia Piroddi, hanno elaborato singole schede con foto dello stato attuale e le proiezioni di quel che sarà: un bel lavoro da concludere entro il 2026, data ultima per la consegna dei lavori imposta dal Pnrr.

Il progetto di riqualificazione punta a ridare decoro alla parte più delicata del tessuto urbano della città e «rappresenta un tassello di un progetto di rigenerazione urbana che include piazza Manno, la via Episcopio, in modo tale da ridare importanza e decoro a spazi che fanno parte della memoria storica di Oristano», scrive nella relazione progettuale Soddu.

Il centro storico cambia volto. Dopo vent’anni la Giunta Sanna, utilizzando un milione e mezzo di euro dei fondi del Pnrr, ha approvato il lifting del salotto buono della città proposto dallo studio tecnico di Borore dell’ingegner Costantino Soddu, aggiudicatario della gara per la progettazione e direzione dei lavori.

L’obiettivo

L’intervento riguarda principalmente le vie Vittorio Emanuele, Ciutadella de Menorca, Carmine e Francesco Crispi. Per ciascuna lo studio dell’ingegner Costantino Soddu, e per quanto riguarda gli studi geologici Giulia Piroddi, hanno elaborato singole schede con foto dello stato attuale e le proiezioni di quel che sarà: un bel lavoro da concludere entro il 2026, data ultima per la consegna dei lavori imposta dal Pnrr.

Via Vittorio Emanuele

L’“asse identitario” fa parte del percorso della Sartiglia. Il restyling prevede il mantenimento della carreggiata e un allargamento del marciapiede esistente in prossimità del civico 28 e del 30. I nuovi marciapiedi saranno realizzati in modo tale da consentire un accesso più facile ai portatori di disabilità e lo svolgimento della Sartiglia in maggior sicurezza. L’asfalto sarà totalmente eliminato e sostituito con basalto e i marciapiedi in granito riprendendo in toto il percorso già realizzato in via Duomo.

Via Ciutadella

Gli interventi, oltre che una migliore definizione tra spazi pedonabili e veicolare, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione al fine di creare una continuità con piazza Eleonora e con le altre strade vicine come via De Castro. Quindi lastre di basalto, sampietrini, cordoli e canale in basalto per lo smaltimento delle acque.

Via Carmine

Il progettista, ingegner Soddu, ha giustamente considerato la presenza di due elementi che caratterizzano la strada: la sede dell’università e alcune aree destinate a parcheggio.

Di conseguenza la sede stradale è stata riposizionata in modo tale di consentire il parcheggio dei civici 5 e 9 e un passaggio pedonale adiacente al complesso del Carmine. Per la carreggiata saranno utilizzati i sampietrini mentre per la parte riservata ai pedoni conci di basalto.

I vicoli

Nel progetto rientra anche vicolo Arcais (la stradina chiusa da anni) che sarà totalmente riqualificata come anche vicolo Lamarmora nella parte che si affaccia su piazza Tre Palme con la pavimentazione in lastre di basalto.

Nota di merito all’assessore Simone Prevete che aveva assegnato priorità al recupero di questi sconci, da completare (quando i fondi lo permetteranno) con l’altra parte di vicolo Ammirato e la sua piazzetta.

Via Crispi

Anche qui nuova pavimentazione con sampietrini di basalto nella carreggiata e conci di basalto negli spazi destinati ai pedoni.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma, ricordato anche nella delibera dalla Giunta del sindaco Massimiliano Sanna, è dettato dalle norme del Pnrr.

Aggiudicazione dei lavori entro il terzo trimestre di quest’anno; il Comune non oltre il 30 settembre 2024 dovrà aver realizzato (e pagato) almeno il trenta per cento delle opere «pena la revoca totale del finanziamento».

Si chiude definitivamente il 31 marzo 2026, data entro la quale il direttore dei lavori dovrà trasmettere il verbale di fine lavori e il relativo collaudo.

Adesso però non resta che accelerare le pratiche relative all'aggiudicazione del cantiere, primo passo per avere finalmente un centro storico all’altezza della storia di questa città.

