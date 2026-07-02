Sampietrini dissestati, cade una donna 

L’ultimo incidente è di qualche giorno fa. Una donna è caduta nei sampietrini divelti in piazza IV Novembre riportando varie contusioni e ferite. Perché il progetto c’è e anche i fondi sono stati stanziati ma nell’attesa dell’avvio dei lavori di riqualificazione, una delle piazze più antiche e frequentate della città resta in condizioni critiche.

«Hanno promesso il rifacimento della piazza ma purtroppo ancora i lavori non sono iniziati e gli incidenti sono all’ordine del giorno», dice Salvatore Sarritzu seduto su una panchina insieme al suo gruppo di amici, «non si può più aspettare. Qui ci sono anziani, disabili che non riescono nemmeno a passare e quella donna che è caduta l’altro giorno si è fatta male».

Il problema più grave è sempre quello della pavimentazione: i sampietrini sono completamente distrutti non solo nei tratti dove sono presenti all’interno della piazza ma anche negli scivoli di accesso tutto intorno. «Questo è un intervento urgente che non si può rimandare» aggiunge Giovanni Cogoni, «l’accesso dalla parte delle poste è in condizioni critiche. Non parliamo poi della sporcizia: cadono le bacche dagli alberi e uno rischia anche di scivolare».

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