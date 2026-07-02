VaiOnline
Piazza IV Novembre.
03 luglio 2026 alle 00:37

Sampietrini dissestati, cade una donna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultimo incidente è di qualche giorno fa. Una donna è caduta nei sampietrini divelti in piazza IV Novembre riportando varie contusioni e ferite. Perché il progetto c’è e anche i fondi sono stati stanziati ma nell’attesa dell’avvio dei lavori di riqualificazione, una delle piazze più antiche e frequentate della città resta in condizioni critiche.

«Hanno promesso il rifacimento della piazza ma purtroppo ancora i lavori non sono iniziati e gli incidenti sono all’ordine del giorno», dice Salvatore Sarritzu seduto su una panchina insieme al suo gruppo di amici, «non si può più aspettare. Qui ci sono anziani, disabili che non riescono nemmeno a passare e quella donna che è caduta l’altro giorno si è fatta male».

Il problema più grave è sempre quello della pavimentazione: i sampietrini sono completamente distrutti non solo nei tratti dove sono presenti all’interno della piazza ma anche negli scivoli di accesso tutto intorno. «Questo è un intervento urgente che non si può rimandare» aggiunge Giovanni Cogoni, «l’accesso dalla parte delle poste è in condizioni critiche. Non parliamo poi della sporcizia: cadono le bacche dagli alberi e uno rischia anche di scivolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Todde in video ringrazia dottori e infermieri, turni organizzati ma solo per pochi giorni

«Pronto soccorso sotto pressione»

Dopo l’addio ai gettonisti resta il nodo degli organici sottodimensionati 
Marco Noce
L’emergenza

Hotspot di Monastir, tensione alle stelle: «È terra di nessuno»

L’Asip denuncia la carenza di personale E nel centro spuntano due “bazar” abusivi 
L. M.
Il caso

L’opposizione va via, Vigilanza Rai azzerata

Dimissioni di massa contro lo stallo sui vertici. E lascia anche il centrodestra 
Il maltempo

Palio rinviato a oggi, “Tittia” scalpita

Il fantino di Nurri su Diodoro correrà per l’Aquila che non vince dal 3 luglio 1992 
Giuseppe Deiana