Sampdoria, inizia l’era dei Mancini boys 

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova era dei “Mancini boys” alla Sampdoria, che chiede aiuto agli eroi del glorioso passato per evitare il dramma sportivo di una retrocessione in Lega Pro, mai avvenuta nella storia della società blucerchiata.

Ieri il primo allenamento al centro sportivo a Bogliasco per il nuovo allenatore Alberico Evani, subentrato a Leonardo Semplici, e il suo vice Attilio Lombardo, che guideranno la panchina in queste ultime sei tappe di un campionato che finora ha dato alla Sampdoria solo dispiaceri, portandola fino al terz'ultimo posto in classifica. Almeno un centinaio di tifosi ieri si sono presentati ai cancelli del quartier generale blucerchiato in attesa di Roberto Mancini, regista di questa operazione come consulente esterno del presidente Matteo Manfredi. L'incontro è però saltato ed è rimandato a oggi, quando l'ex numero dieci della Samp che vinse lo scudetto, nonché ex ct della Nazionale, sarà a Bogliasco. «Mi è stato vicino dall'inizio di questa avventura, quindi soprattutto nei momenti di difficoltà, non c'è stato bisogno di convincere nessuno. E' al nostro fianco e sicuramente ci aiuterà assieme a tutto lo staff a risalire la china. Il suo ruolo non è formale, gli amici non devono essere sempre presenti ma sicuramente la presenza sarà assidua e si farà sentire», ha detto Manfredi commentando la presenza di Mancini in questa fase, senza alcun ruolo ufficiale nell’organigramma societario.

Il cambio

La rivoluzione ha portato all'esonero del tecnico Semplici e del ds Pietro Accardi e ha fatto tornare in società alla guida della direzione tecnica il figlio di Mancini, Andrea: per l'ufficialità si attende soltanto che si liberi dal contratto che ha con il Barcellona, ma ieri era già a Bogliasco. Al suo fianco, Giovanni Invernizzi, altro pilastro della Samp che arrivò prima in classifica nella stagione ‘90-91. L'obiettivo adesso è soltanto quello di conquistare la salvezza, per il futuro bisognerà attendere, come ha spiegato lo stesso Manfredi: «Progetto per il futuro? Al momento dobbiamo salvarci, il gruppo di lavoro di oggi fa parte della Sampdoria, non c'è né passato né futuro. La squadra deve giocare da Sampdoria, i dirigenti devono fare i dirigenti della Sampdoria, il sottoscritto comportarsi come tale», ha concluso Manfredi.

