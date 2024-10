Samp e Cremonese, vittorie importanti 

Con il successo della Sampdoria a Cesena si è chiusa la nona giornata di serie B, che vede il Pisa sempre saldamente in testa, seguito da Spezia e Sassuolo. Esordio con successo per Corini alla Cremonese e lombardi che tornano in zona playoff. Sale anche la Reggiana ai danni del Frosinone che adesso è ultimo in classifica.

La Cremonese del nuovo allenatore Eugenio Corini batte la Juve Stabia con reti di Antov e Adorante (di Vazquez il gol della bandiera dei campani) e riprende la sua corsa. Vince anche la Reggiana con una doppietta di Vido che condanna il Frosinone, sempre più in difficoltà. Pari tra Carrarese e Mantova (reti di Mancuso e Schiavo) e goleada per la Samp che soffre ma vince 5-3 a Cesena. Queste le reti: nel primo tempo al 13’ Prestia (C), un minuto dopo autogol dello stesso Prestia, al 22’ Meulensteen (S) e al 27’ Adamo (C). Nella ripresa al 10’ Meulensteen (S), al 16’ Tutino (S), al 19’ Kargbo (C) e al 43’ chiude Akinsanmiro (S).

