Samoggia segna  47 punti a 40 anni 

Quarantasette punti, 22 rimbalzi e ben 6 stoppate. No, non si tratta dell’ultima performance “monstre” della stella Nba Victor Wembanyama, ma dello score fatto registrare da Giuliano Samoggia, ala/pivot della Ferrini Delogu Legnami nel big match di Serie C giocato sabato scorso contro l’Olimpia Cagliari.

Nella sfida tra capoliste, l’ala 40enne ha trascinato i suoi al successo con una prestazione che ha pochi precedenti nella categoria: un dominio assoluto giunto a coronamento di un inizio di campionato da urlo, come testimonia la media di 32 punti a partita.

Prova di squadr a

«Potrà sembrare un paradosso», dice Samoggia, «ma il mio score rappresenta la bontà della prova di squadra». Dopo due anni di inattività, l’ex Dinamo sta vivendo una seconda giovinezza: «Mi sento bene», spiega, «dopo aver risolto i problemi al piede che mi avevano portato allo stop, mi sono sempre allenato da solo con l’idea di tornare». E la Ferrini si sta rivelando l’approdo giusto: «La società è sempre stata fantastica nei miei confronti», sottolinea, «così come lo staff: sia con Daniele Cocco che con Nicola Elia c’è un ottimo feeling». Anche perché i due coach gli concedono ampia libertà: «Sono sempre stato un attaccante puro», spiega, «avrei dovuto chiarirlo più spesso in carriera. Per non apparire presuntuoso provavo a difendere sul play avversario a 8 metri da canestro. Ma non è il mio mestiere».

La Ferrini, intanto, veleggia in testa con 5 vittorie: «Siamo solo all’inizio», chiarisce, «ci sono altre squadre forti che verranno fuori. La promozione? Potrebbe allungarmi la carriera: sarebbe bello accompagnare la Ferrini nel basket nazionale».



