Sammy Basso, l’addio «E ora ricordatemi con un calice di vino» 

Poche lacrime, tanti sorrisi e numerosi omaggi alla bellezza della vita, com’è stata quella vissuta da questo piccolo grande uomo, gravato dalla progeria: così si sono svolti ieri i funerali di Sammy Basso, il biologo vicentino scomparso sabato scorso a 28 anni.

Sul grande prato degli impianti sportivi di Tezze sul Brenta, Vicenza, davanti a 3-4mila persone, accorse anche dall'estero, è andato in scena non un funerale, ma quasi una festa per Sammy, com'era nei suoi desideri. Aveva pensato a tutto, ed ha stupito ancora una volta.

Dall’altare il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, ha dato infatti lettura di quanto Sammy aveva scritto già nel 2017, pensando - lui profondamente religioso - al suo addio alla vita terrena, indicando cosa avrebbe voluto e cosa no al suo funerale: «Se c'è una cosa che mi ha sempre angosciato sono i funerali». Due cose in particolare aveva scritto di non sopportare immaginando le sue esequie: «Di non poter esserci e dire le ultime cose, e il fatto di non poter consolare chi mi è caro». Concetti profondi e battute fulminanti quelle di Sammy Basso: «Ricordatemi pregando, ma anche bevendo un bicchiere di vino, facendo festa. Sappiate che ho vissuto la mia vita felicemente, da essere umano».

