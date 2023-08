Sammi e Bianca cercano ancora una casa 

È passata una settimana dall’ultimo appello ma Sammi (foto in alto a sinistra) non ha ancora trovato una famiglia.

Fa parte dei cuccioli trovati qualche tempo fa in una discarica, ma a differenza di altri suoi fratelli/sorelle lui non è stato considerato da nessuno. Se non troverà a breve qualcuno che lo adotti il suo destino sarà la solitudine in un box freddo. Sammi ha 4 mesi, è sanissimo e super dolce ama giocare: per regalargli una nuova vita chiamate il 349 7857407.

Gray (foto in alto a destra) è invece una gattina di 3 mesi e mezzo. Allattata e svezzata. sta a Cagliari e cerca una casa in sicurezza e una famiglia amorevole. Potete conoscerla o chiedere di lei via whatsapp (numero 393 9805500). E per adozione fuori Sardegna sarà organizzata staffetta aerea dopo un iter conoscitivo di pre-affido.

Anche Zoe (foto in basso a sinistra) cerca una casa e una nuova famiglia. È una cucciola dolce e giocherellona che non vede l’ora di conoscere chi si occuperà di lei in cambio di tante coccole. Per avere informazioni su di lei e scoprire come fare per adottarla potete chiamare o mandare un messaggio whatsapp al numero 338 5232329.

Infine c’è Bianca (foto in basso a destra) uno di quei cani che vivono nell’ombra e la cui vita non è mai stata facile sin da quando erano dei cuccioli. Lei sta a Sestu ed è uno di questi: salvata da un canile lager, resa insicura e timida dalla vita trascorsa e dalle tante ingiustizie subite.

Bianca è un cane sicuramente impegnativo nel primo periodo di adozione ma che merita comunque di avere la possibilità di stare con qualcuno che si prenda cura di lei e le riservi le attenzioni che non ha mai avuto. I canili e rifugi hanno tanti cani come Bianca e anche loro si meritano una possibilità. Per chiedere di lei potete chiamare al 338 5487889 o al 347 0787993 (www.associazioneamicomio.it).

RIPRODUZIONE RISERVATA