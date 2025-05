Samba e culurgionis, un grande amore  

I colori e la vivacità di Rio de Janeiro, tra golosità della cucina ogliastrina contaminate con i profumi sudamericani. È qui che Silvio Podda ha sviluppato la sua creatura imprenditoriale, fresca di premiazione alla trasmissione Little big Italy, un itinerario per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. Durante il casting sono stati selezionati 18 ristoranti italiani di Rio, tre dei quali sono approdati in finale dove ha vinto Casa do sardo, il locale che l’imprenditore originario di Loceri ha aperto tredici anni fa con la moglie Gladys. Qui si mangiano culurgionis, malloreddus, coccoi ‘e forru e maialetto. «I brasiliani gradiscono e noi promuoviamo la Sardegna con i suoi prodotti», racconta Silvio, pronipote di Ferdinando Podda, militare decorato di medaglia d’oro al valor militare alla memoria nel corso della Prima guerra mondiale.

La storia

Ha trovato successo dall’altra parte del mondo. Silvio Podda è nato a Ballao da genitori di Loceri che avevano lasciato l’Ogliastra dopo aver messo al mondo i loro primi dieci figli. Silvio, professione geometra, girava l’Isola e si divideva tra i cantieri e le installazioni di ceramiche. Durante le stagioni turistiche gestiva un’osteria a Villasimius. Poi l’incontro con Gladys gli cambia la vita. Scocca l’amore, quello vero, e il 4 luglio 2010 la coppia si trasferisce in Brasile, paese di cui la donna è originaria. Oggi lui ha 60 anni, due in meno rispetto alla consorte con la quale ha tirato su Casa do sardo che tra le vie di Rio è un cult. Il riconoscimento di Little big Italy, la trasmissione sul canale Nove che dà i voti ai ristoranti italiani all’estero. «Sono molto soddisfatto, il lavoro paga», è il commento di Silvio, prima chef e poi guida del suo gioiello nel cuore di São Cristovão, quartiere nella zona centrale di Rio de Janeiro.

Non mancano i clienti celebri, soprattutto calciatori, fra cui Junior, l’ex difensore della Selecao che affrontò l’Italia al secondo turno dei Mondiali di Spagna. «Siamo vicini agli stadi del Flamengo, Vasca de Gama e Botafogo».

Ogliastra nel cuore

«Qui produciamo la pasta tipica sarda. Ma più in generale - dice Podda - il menù del ristorante è un richiamo integrale alla nostra Isola. Importiamo tanti prodotti, vini e carasau». All’ingresso del locale non manca il consueto richiamo identitario dell’Isola con la bandiera dei Quattro Mori a incorniciare la parete. Diciotto anni fa Silvio e Gladys si sono giurati amore eterno. Insieme hanno plasmato una famiglia allargata e hanno avviato una realtà culinaria che ora si fregia di un ambito riconoscimento. «L’Ogliastra - conclude l’imprenditore di successo - è sempre nel cuore e servire i piatti della nonna, quelli con cui sono cresciuto, è un orgoglio e un grande piacere».

