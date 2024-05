Samatzai, l’esperto o l’esordiente? 

INVIATO

Samatzai. No, non è soltanto la sfida tra due candidati che aspirano a diventare i sindaci di un paese di poco più di millecinquecento anime. La competizione elettorale di Samatzai regala tanti, tantissimi spunti. Perché si affrontano due aspiranti sindaci, l’uscente Enrico Cocco e Nicola Piga, con liste che, sì, sono civiche ma che, in realtà, hanno una forte caratterizzazione partitica. Perché c’è un candidato che punta a essere il sindaco più giovane dell’Isola. Perché, sullo sfondo della competizione elettorale, c’è il processo in corso sulla “collina dei veleni” di Su Linnarbu dove, secondo la Procura, la Italcementi avrebbe interrato un’enorme quantità di materiale inquinante. Una vicenda, questa, che i due candidati devono trattare con le molle: la salute è fondamentale, certo. Ma conta molto anche il fatto che tanti samatzesi lavorano proprio nel cementificio.

La sfida

Quasi scontato, dunque, che sia Cocco che Piga vadano cauti. «Non dobbiamo fare battaglie ideologiche: occorre che chi ha questo compito, verifichi la situazione e intervenga se necessario. Ma bisogna tutelare anche le esigenze lavorative di gran parte del paese», dice Piga. «Come Comune», interviene Cocco, «ci siamo presentati come parte civile nel processo contro Italcementi ma solo per la parte relativa alla discarica nella quale c’è presenza di materiale inquinante. Incidenza più alta di tumori? Intanto, occorrerebbe che la Regione realizzasse il Registro dei tumori. Per quanto ci riguarda, continuiamo a monitorare la situazione analizzando i pozzi e, occasionalmente, i terreni».

I programmi

Il terreno di confronto (o, per meglio dire, di scontro) è, dunque, su altro. «Ogni cinque anni», afferma Piga, «nei programmi si leggono le stesse cose. Evidentemente non sono state realizzate. Noi, in primo luogo, puntiamo a occuparci delle politiche sociali: bisogna dirottare le risorse su qualcosa che crea benessere. E vogliamo coinvolgere i giovani nelle scelte dell’amministrazione: pensiamo di promuovere la Consulta giovanile». Scelta quasi scontata dal momento che Piga ha 21 anni. «Voglio diventare il sindaco più giovane dell’Isola, battendo il mio amico Emilio Serra, primo cittadino di Gesturi, che ha 25 anni». Cocco, dal suo canto, rivendica quanto fatto nei cinque anni precedenti. «Nonostante il Covid», sostiene, «siamo riusciti sfruttare le opportunità dei progetti di sviluppo territoriale della Regione e del Pnrr: nel territorio siamo il Comune che ha ottenuto più risorse. Grazie a queste, stiamo, per esempio, realizzando l’asilo nido». Una cattedrale nel deserto? «No, se vogliamo combattere realmente lo spopolamento, dobbiamo offrire servizi per convincere le famiglie a restare in paese». I numeri, in effetti, preoccupano. «Tra poco, avremo più elettori che abitanti», sospira Cocco, riflettendo sui tanti samatzesi costretti a fare le valigie per cercare fortuna altrove.

Le liste

Due modi di vedere il paese, due liste e due candidati sindaci che più diversi non potrebbero essere: 21 anni, studente universitario e titolare di un’azienda agricola, Piga è il segretario cittadino del circolo di Fratelli d’Italia: nella sua lista ci sono tre esponenti della minoranza uscente e sono presenti tre candidati consiglieri under 40. «Ma la nostra lista si chiama “Uniamo Samatzai” perché vogliamo riunire tutto il paese», sostiene Piga. Cocco, 59 anni, ingegnere, insegnante e titolare di una piccola azienda agricola, è uno storico tesserato del Partito democratico. Lui punta sull’esperienza. «Dei precedenti consiglieri solo uno non si è ricandidato e solo per problemi personali. Che abbiamo lavorato bene lo dimostra il fatto che la vecchia opposizione ha spesso supportato le nostre scelte», chiarisce.

