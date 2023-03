Samassi, tutti pazzi  per sua maestà il carciofo 

Entra nel vino la Sagra del carciofo di Samassi, con gli studenti protagonisti nelle prime due giornate. È iniziata giovedì la trentatreesima edizione della kermesse alimentare samassese (in alto nelle foto degli organizzatori), con il coinvolgimento di scuole, giovani e associazioni nei laboratori didattici. Tante le attività proposte, da quelle incentrate sulla conoscenza e la pratica degli antichi mestieri come “Maistru de muru” a quelli sul cibo, con il progetto “Mensarda” e la degustazione guidata dei prodotti del territorio come il pane e il carciofo e il progetto “Mangiare bene per crescere meglio”, organizzati rispettivamente dall’associazione Terras, Laore e Coldiretti.

Le iniziative

«Siamo partiti alla grande perché abbiamo coinvolto i bambini delle scuole – così Francesco Ibba, presidente della Pro Loco – abbiamo lavorato in sinergia col Comune per portare a casa il risultato migliore. I bambini sono il futuro, bisogna partire da loro; se incominciano a respirare l’aria della sagra, incominciano anche a prepararsi a essere un domani i promotori della manifestazione». Spazio anche a libri e convegni: dopo la presentazione del volume “Ladiri” di Sara Collu, architect presso il centro della documentazione Terra cruda tenutasi giovedì, venerdì si è svolto il convegno “Il packaging in agricoltura tra sostenibilità e innovazione”, curato dall'Agenzia Laore. «Abbiamo cercato di fare il massimo per riproporci in maniera importante – così il vicesindaco Giacomo Onnis – Questa manifestazione era tanto attesa e non potevamo partire diversamente. Abbiamo proposto quattro giornate, dal 16 al 19 marzo, per riprendere lo storico della manifestazione. Quest’anno c’è stata un’ottima promozione dell’evento, anche grazie a un importante finanziamento della fondazione Sardegna di dieci mila euro, ci aspettiamo migliaia di persone in questo fine settimana».

Il weekend

Protagonista anche la musica, con le esibizioni itineranti oggi e domani dei gruppi folk “Su Pottabi” e “Sant’Isidoro”, la banda musicale “Stanislao Silesu” e la banda “Marchingband”. In piazza San Geminiano invece sarà il turno delle band: stasera i “Billy Boys” e domani il gruppo “Echo 80”. E sempre domenica mattina appuntamento in via Togliatti per la quarantaduesima edizione della Marcialonga, organizzata dall’associazione di atletica “Mariano Scano”, durante la quale si terranno sia la gara competitiva per gli atleti agonisti, sia la camminata aperta a tutti. «La gara competitiva e la camminata partiranno dal campo sportivo, attraverseranno le piantagioni di carciofo, per poi tornare nuovamente al campo – spiega Michela Sanna – Per il momento, abbiamo registrato centonovanta iscritti per la competitiva e duecento circa per la camminata, ma è possibile iscriversi sino a domenica mattina».