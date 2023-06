Samassi e Nuraminis, campi di grano distrutti dai roghi 

A fuoco i campi di grano. Da tre giorni distrutte decine di ettari seminati a frumento tra Samassi e Nuraminis. Un incubo per chi ha investito tutto in questa coltura puntando sul grano tenero per accontentare gli industriali del settore. Ed è caccia al piromane seriale in un clima difficile. Tra omertà, paura e conta dei danni. Gli agricoltori erano preoccupati per una stagione in cui i raccolti sono stati compromessi dalle piogge, ora si trovano ora a dover difendere il proprio lavoro dagli incendiari. Perché non ci sono dubbi sulla natura degli roghi, nati da delle micce posizionate in vari punti dei campi e sui quali ora indaga la Forestale.

Nei campi

«Al momento abbiamo ritrovato quattro inneschi, ma gli incendi sono stati di più – racconta Olindo Pittau, comandante dei barracelli di Samassi –Si tratta di micce a lenta combustione, cerini a corona legati tra loro e a quello che sembra un sacco di iuta che brucia lentamente, dando tempo al piromane di allontanarsi dal luogo. Sono stati colpiti esclusivamente campi di grano, siamo molto dispiaciuti, non ci saremmo mai aspettati un’azione così violenta nelle campagne di Samassi».

«Dalle sette alle nove di ieri mattina ci sono stati sei roghi, se si alza il vento con queste giornate calde diventa difficile intervenire, fortunatamente la mattina era ancora umida, siamo intervenuti con i nostri mezzi e il fuoco si è spento – racconta Francesco Setzu, tra gli agricoltori danneggiati– Non si spiega il motivo di queste azioni, Samassi è un paese tranquillo, non è mai successa una cosa del genere. Noi abbiamo seminato il grano a costi elevatissimi, durante la primavera non è piovuto e siamo intervenuti con l’irrigazione, poi è arrivata la pioggia che ha disturbato la mietitura, ora gli incendi: non so a che Dio possiamo appigliarci. Il pane è nelle tavole di tutti, è un sacrilegio bruciare il grano». Altri otto roghi sono stati appiccati sabato, tra l’una e le sedici del pomeriggio, anche questi spenti grazie alla collaborazione tra agricoltori e barracelli.

In allerta anche l’amministrazione comunale, che ieri ha partecipato ad un vertice con la compagnia barracellare per fare il punto della situazione: «È un atto molto grave – commenta la sindaca Beatrice Muscas – l’inciviltà di queste azioni sono da condannare assolutamente, è impensabile che il lavoro di un anno vada perduto perché qualcuno appicca il fuoco. Grazie alla compagnia barracellare, intervenire per tempo, purtroppo i danni ci sono e ovviamente noi siamo in allerta».

Il sindaco

A Nuraminis quando non ha ancora preso avvio la campagna della mietitura, ritardata dalle piogge abbondanti del mese di maggio e della prima parte di giugno, si fanno di nuovo i conti con i roghi che hanno distrutto, tra gli altri, diversi campi coltivati a grano di proprietà del sindaco Stefano Anni, imprenditore agricolo e cerealicoltore esperto e attento. «Si tratta di incendi dolosi, a me sono stati bruciati sei ettari coltivati a grano», commenta il primo cittadino, che allontana l’ipotesi che possa essersi trattato di azione diretta nei suoi confronti per la sua attività di amministratore pubblico. «Ripeto: incendi dolosi sicuramente ma non mirati, i roghi hanno bruciato i campi di diverse altre persone», continua Anni.

A Nuraminis l’allarme incendi è scattato nello scorso fine settimana, tra sabato e domenica. Isca (il rogo è partito dalla cunetta lungo la strada provinciale per Serramanna) e Is Pirastus: sono solo alcuni dei toponimi in cui sono divampati i roghi. In uno dei casi le fiamme si sono levate da cinque punti diversi. E gli agricoltori si interrogano sui motivi scatenanti. «Si tratta di atti vili ai quali non riesco a dare una spiegazione», aggiunge il sindaco Stefano Anni, «il prodotto vale poco e ora arrivano anche gli incendi, personalmente ho assicurato i miei campi ma tra scoperto e sconti, per il ristoro non ci sarà da gioire troppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA