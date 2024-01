Samardzic, non c’è soltanto il Napoli Palomino a Salerno 

Continua senza fiammate il calcio invernale 2024 nel bel mezzo di Coppa Italia e Campionato. A sfidarsi fuori dal campo sono Napoli e Juventus per Samardzic: a complicare la trattativa fra i campioni d'Italia e l'Udinese è arrivato il club bianconero dell'ex ds partenopeo Giuntoli ora in pressing sul centrocampista. L'idea della squadra allenata da Allegri è quella di bloccare Samardzic per giugno, anche se i dirigenti juventini stanno provando a capire se ci sono le possibilità per chiudere l'operazione già adesso.

Niente da fare per Buongiorno al Milan. A togliere il difensore dal mercato ci ha pensato in prima persona il presidente del Torino Urbano Cairo: «No, non lo vendo. lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo». Tornando al Napoli è ormai in fase avanzata la trattativa per Traorè del Bournemouth: il club infatti può chiudere a breve per l'arrivo del trequartista per il quale le due società sono a lavoro per cercare l'intesa definitiva.

La Roma

Sfuma definitivamente la pista che poteva portare a Eric Dier alla Roma, ormai ex giocatore del Tottenham, e nuovo rinforzo per il Bayern Monaco di Tuchel. Il centrale britannico ha scelto di raggiungere l'ex compagno Harry Kane alla corte dei bavaresi. Pinto dovrà virare su altri fronti e un profilo apprezzato resta il difensore dell'Atletico Madrid Caglar Soyuncu che non sta trovando spazio con Simeone e vorrebbe cambiare aria già a gennaio. Il gm portoghese insisterà sulla solita formula del prestito con diritto ma l'interessamento del Fulham nelle ultime ore sta portando la dirigenza del club di Madrid a chiedere fortemente di inserire l'obbligo di riscatto.

Si muove anche il Bologna che ha raggiunto l'accordo con il Partizan Belgrado per il difensore Mihajlo Ilic. Operazione conclusa con un accordo da 5,5 milioni.

In fibrillazione la Salernitana che è ai dettagli anche per quanto riguarda l'arrivo di Palomino: accordo vicinissimo con l'Atalanta. C'è già l'intesa con il giocatore, fumata bianca più vicina.

