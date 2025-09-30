Samardžić e Pašalić fanno impazzire l’Atalanta: Brugge ribaltato 

Atalanta 2

Club Brugge 1

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Kossounou (8’ st Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova (1’ st Zappacosta), De Roon, Ederson (16’ st Samardzic), Bernasconi; Pasalic; Krstovic (44’ st Brescianini), Lookman (16’ st Sulemana). Allenatore Juric.

Club Brugge (4-3-3) : Jackers; Sabbe (44’ st Meijer), Ordonez (44’ st Romero), Mechele, Seys; Stankovic, Sandra (44’ st Campbell), Vanaken; Forbs (30’ st Vetlesen), Tresoldi (19’ st Vermant), Tzolis. Allenatore Hayen.

Arbitro : Espen Eskas (Nor).

Reti : 38’ Tzolis; st 29’ (r) Samardzic, 42’ Pasalic.

Note : ammoniti Musah, De Roon.

Bergamo. Una ripresa di pressing e intensità regala all’Atalanta la rimonta sul Brugge e la prima vittoria in questa edizione della Champions dopo il pesante ko col Psg dell’esordio. Una gara complicatissima per i bergamaschi, andati sotto nel primo tempo (gol di Tzolis) e capaci di ribaltare la gara solo negli ultimi 16’ col rigore realizzato Samardžić e il colpo di testa decisivo di Pašalić. Si è rivisto titolare Lookman dopo la rottura estiva per la volontà del giocatore di andare via.

La vittoria è arrivata con una reazione di grande orgoglio dopo un primo tempo nel quale la formazione di Juric è rimasta imbrigliata nelle trame degli ospiti, anche a causa di un ritmo troppo blando dei padroni di casa protagonisti, tra l’altro, di troppi errori in appoggio. Causa infatti del vantaggio dei belgi con Tzolis al 38’. Nella ripresa i cambi dell’allenatore nerazzurro hanno inciso e portato alla rimonta vincente: prima col penalty realizzato dal centrocampista per fallo su Pašalić, poi con un gol di testa di quest’ultimo che, all’87’, ha regalato il successo ai suoi e fatto impazzire lo stadio.

